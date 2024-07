MIRRI podalo trestné oznámenie v súvislosti so štátnou firmou Slovensko IT

Firma vykázala kumulovanú stratu viac ako sedem miliónov eur a tiež veľmi vážne pochybenia, ktorými sa zaoberal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Informovalo o tom v pondelok MIRRI.

„Pokus so štátnou akciovkou stál dohromady daňových poplatníkov desať miliónov eur, keďže kumulovaná strata Slovensko IT dosiahla viac ako sedem miliónov eur a ďalšie milióny eur bude musieť na úplné ukončenie tohto slávneho podnikania doplatiť štát,“ uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). NKÚ ďalej odhalil 27 vážnych pochybení, protizákonných konaní a plytvanie štátnymi prostriedkami. Raši informoval, že podľa interných zistení rezortu malo dôjsť taktiež k spáchaniu trestného činu.

Orgány činné v trestnom konaní by mali zistiť, či bola nezodpovedným konaním firmy spôsobená škoda štátu a identifikovať osobu zodpovednú za toto pochybenie. Na základe kontroly NKÚ bol vypracovaný protokol, z ktorého vyplynulo, že zriaďovateľ Slovensko IT konal nad rámec svojich zákonných kompetencií.

Na základe protokolu NKÚ vznikla škoda spôsobená štatutármi vo výške takmer 498.000 eur. Ďalšia škoda vznikla pri nájme nehnuteľnosti v Košiciach, ktorá bola prenajatá v rozpore so zákonom. „Vzhľadom na zatiaľ ustálenú výšku spôsobenej škody a s poukázaním na zistenia NKÚ a skutočnosti vyplývajúce z protokolu NKÚ, ministerstvo podalo trestné oznámenie a postúpilo vec na ďalšie konanie,“ dodal súčasný šéf rezortu.

Ministerstvo uviedlo, že deklarovaný cieľ spoločnosti Slovensko IT, a teda úspora verejných zdrojov pri realizácii IT projektov, nemohla byť podľa správy NKÚ dosiahnutá, vzhľadom na spôsob riadenia spoločnosti už od jej vzniku. Štatutári spoločnosti podľa výsledkov kontroly nekonali v súlade so záujmami spoločnosti a akcionára, ani so stanovami spoločnosti.

Raši taktiež upozornil na nevhodné výberové konanie zamestnancov, ktorí podľa neho neboli dostatočne kvalifikovaní a neboli schopní vykonávať svoje pracovné povinnosti. Nekompetencia zamestnancov mala viesť k využívaniu subdodávateľov a vybudovaniu závislosti od tretích strán. Exministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) doposiaľ odmietla tvrdenia súčasného ministra a v júni tohto roka povedala, že z jeho strany ide o šikanu a zastrašovanie opozície.