Laššáková v EP pripomenula von der Leyenovej úmrtie Krivočenka a atentát na Fica

Na vystúpenie von der Leyenovej, v ktorom predstavila svoje priority na nadchádzajúce obdobie, ak dostane dôveru, zareagovalo 36 europoslancov zo všetkých politických skupín europarlamentu. Priestor podľa zvyku dostali najskôr vedúci politických frakcií a potom aj ostatní europoslanci.

Laššáková, ktorá je spolu so straníckymi kolegami zo Smeru-SD v skupine Nezaradených, vystúpila v poradí ako šestnásta a svoj prejav využila najmä na poukázanie na domáce politické témy.

Slovenská europoslankyňa uviedla, že von der Leyenovú od začiatku vnímala ako bojovníčku za politické práva žien, túto agendu sa jej však za posledných päť rokov nepodarilo presadiť a viac podľa nej pre ženy urobila napríklad Eleanor Rooseveltová, „iba manželka“ bývalého prezidenta USA,

Šéfka EK je pre ňu podľa vlastného vyjadrenia veľkým sklamaním, ale nie preto, že Všeobecný súd EÚ skonštatoval, že EK neumožnila verejnosti dostatočný prístup k informáciám o kúpnych zmluvách na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. „Pre mňa je sklamaním Komisia pod vaším vedením. Na Slovensku sa advokát Ľubomír Krivočenko počas covidu udusil vo väzbe. Štát mal vyše 30 pľúcnych ventilácií, ale on nedostal ani jednu a mrzí ma to preto, že vy ste v prvom rade lekárka. Ak štát pozbaví niekoho osobnej slobody, musí zabezpečiť, aby väzba bola na nevyhnutný čas, a musí chrániť život. Alebo sme v EÚ prijali trest smrti ako formu trestu a iba ja to neviem?“ opýtala sa Laššáková šéfky EK.

Podľa jej slov advokát Krivočenko nebol jediný, kto v rokoch 2020 až 2023 zomrel vinou štátu, pričom EK pod vedením von der Leyenovej ani raz neupozornila na porušovanie ľudských práv a slobôd na Slovensku.

„Krivenie práva dnešnou opozíciou v máji 2024 vyústilo do atentátu na (premiéra) Roberta Fica,“ dodala Laššáková. Odkázala, že ani ona, ani jej stranícki kolegovia nemôžu von der Leyenovú v hlasovaní podporiť - lebo „by to bola neúcta voči tým ženám, ktoré sa pričinili o rozvoj a ochranu ľudských práv“.