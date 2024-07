V prípade zrušenia či omeškania letu možno žiadať finančnú kompenzáciu

Neplatí to však v prípade mimoriadnych udalostí, ktoré dopravca nemôže predvídať, ako napríklad zmeny počasia, štrajky či nepriaznivá politická situácia. V pondelok na to upozornila spotrebiteľská organizácia dTest.

V prípade zrušeného letu môže cestujúcim vzniknúť nárok na vrátenie peňazí za letenku za neuskutočnenú alebo časť neuskutočnenej cesty. „Ak ste boli o zrušení letu informovaní menej ako 14 dní pred uskutočnením letu, máte tiež nárok na finančnú kompenzáciu, ktorej výška sa pohybuje v rozmedzí 250 až 600 eur na osobu v závislosti od vzdialenosti medzi letiskami,“ vysvetlila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová. Ide pritom o lety v rámci Európskej únie (EÚ), prípadne z iných krajín do EÚ za predpokladu, že letecký doprava je z EÚ.

Okrem vrátenia peňazí možno zrušený let kompenzovať aj presmerovaním do cieľovej destinácie za porovnateľných podmienok. „Popri spomínaných nárokoch máte nárok aj na stravu a občerstvenie v rozsahu primeranom dĺžke čakania,“ pripomenula Hekšová s tým, že ak by museli cestujúci na ďalší let čakať do druhého dňa, majú nárok aj na ubytovanie po nevyhnutne dlhý čas.

Právo na odškodnenie majú cestujúci aj v prípade oneskoreného letu. Ak sa do svojej cieľovej destinácie dostanú s viac ako trojhodinovým oneskorením, podmienky i výška odškodnenia sú rovnaké, ako pri zrušení letu.

Znepríjemniť dovolenku dokáže tiež poškodená či stratená batožina. Za to je zodpovedný podľa dTestu dopravca, ktorý je povinný cestujúcemu v prípade poškodenia či straty batožiny vyplatiť náhradu až do výšky približne 1300 eur. Poškodenú batožinu treba reklamovať priamo na letisku najneskôr do siedmich dní. „O poškodení si nechajte spísať protokol, do ktorého uvediete aj informácie týkajúce sa kúpnej ceny či o tom, ako je batožina stará,“ poradila Hekšová.

Stratenú batožinu tiež treba ohlásiť ešte na letisku leteckému dopravcovi. „Rovnako máte nárok na preplatenie vecí osobnej potreby, ktoré ste si museli nevyhnutne kúpiť v destinácii počas čakania na batožinu,“ doplnila Hekšová.