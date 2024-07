Požiar veže katedrály v Rouen sa podarilo uhasiť

Požiar vo veži, ktorú renovujú, vypukol vo štvrtok okolo obeda. Do jeho hasenia bolo zapojených približne 70 hasičov a 40 hasičských vozidiel, uviedol podľa agentúry Reuters šéf miestnych hasičov Stéphane Gouezec.

Približne hodinu a pol po vypuknutí požiaru hasiči informovali, že ho majú pod kontrolou. Podľa Gouezeca sa podarilo lokalizovať zdroj požiaru vo veži. Zasahujúci hasiči sa pritom v snažili uistiť, že vo veži nie sú tlejúce miesta. Gouezec však uviedol, že riziko rozšírenia požiaru bolo nízke, pretože oheň zachvátil oblasť veže, ktorá je z veľkej časti kovová.

BREAKING:



A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.



It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.



Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.



pic.twitter.com/MG8RDb3Rij