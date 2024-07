Vo francúzskom meste horí katedrála, vnútorné priestory evakuujú

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, uviedol Mayer-Rossignol. K príspevku zverejnil aj fotografiu, na ktorej vidieť dym stúpajúci z veže, okolo ktorej je rozložené lešenie zakryté plachtou.

Obdobné zábery odvysielala aj francúzska televízia BFM, ktorá tiež zachytila ľudí stojacich na ulici, ako sa so zdesením prizerajú požiaru. Scény podľa agentúry Reuters pripomínajú požiar katedrály Notre-Dame v Paríži z roku 2019. Aj parížsku katedrálu v čase vypuknutia požiaru renovovali.

BREAKING:



A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.



It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.



Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.



pic.twitter.com/MG8RDb3Rij