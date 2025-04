Útočníka na škole v Nantes blízki popísali ako samotára obdivujúceho Hitlera

Útok sa stal vo štvrtok na súkromnej katolíckej strednej škole v juhofrancúzskom meste Nantes. Pri incidente zahynulo 15-ročné dievča a traja ďalší študenti utrpeli poranenia. Dôvod útoku dosiaľ nie je známy. Útočníka ešte vo štvrtok prijali do psychiatrickej liečebne.

Prokurátor Antoine Leroy tvrdí, že 16-ročný mladík sa v deň útoku zúčastnil na vyučovaní ako zvyčajne. Okolo obeda si však odišiel nasadiť na školské toalety masku a z tašky vytiahol lovecký nôž. Následne sa vrátil do triedy, kde smrteľne dobodal 57 ranami dievča, s ktorým mal údajne ako s jediným spolužiakom pozitívny vzťah. Tínedžer sa potom premiestnil do druhej triedy a náhodne útočil na študentov.

Útok zastavil až školský IT pracovník, ktorý mladíka udrel stoličkou a zneškodnil ho až do príchodu polície. Podľa Leroya tínedžer dosiaľ nemal žiaden problém so zákonom. Jeho matka však údajne už začiatkom roka vyhľadávala pomoc pre rastúcu sociálnu izoláciu svojho syna, ktorý sa dokonca zúčastnil na šiestich sedeniach v konzultačnom centre.

Vedenie školy v minulosti vyjadrilo znepokojenie nad mladíkovým obdivom Adolfa Hitlera, čo si začiatkom apríla vyžiadalo stretnutie vedenia školy s matkou tínedžera.