Čína preveruje praktiky EÚ pri vyšetrovaní dotácií pre čínske firmy

„Čínske ministerstvo obchodu vykoná vyšetrovanie obchodných a investičných prekážok v súvislosti s príslušnými postupmi prijatými v EÚ pri vyšetrovaní čínskych podnikov,“ uviedlo ministerstvo na svojej webovej stránke. Dodalo, že Čína sa rozhodla začať vyšetrovanie po sťažnosti národnej obchodnej komory na prekážky v európskom bloku pri dovoze a vývoze strojov a elektroniky.

Sťažnosť sa podľa ministerstva týka najmä „výrobkov, ako sú lokomotívy, fotovoltika, veterná energia a zariadenia na kontrolu bezpečnosti“.

Ministerstvo spresnilo, že vyšetrovanie bude pravdepodobne trvať do 10. januára 2025, pričom za „mimoriadnych okolností“ sa môže predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Obchodné napätie medzi Čínou a EÚ sa v uplynulých mesiacoch zvýšilo, pričom Brusel sa zameral najmä na podporu vlády v Pekingu pre sektory elektrických vozidiel a obnoviteľných zdrojov.

Európska komisia v rámci svojho vyšetrovania dospela k záveru, že čínske štátne dotácie pre výrobcov elektrických vozidiel nespravodlivo podkopávajú európskych rivalov. To prinútilo Brusel minulý týždeň uvaliť dočasné clá až do výšky 38 % na dovoz elektrických vozidiel z Číny, a to aj napriek pobúreniu výrobcov a čínskych obchodných skupín.

Peking varoval, že tento krok by mohol vyvolať obchodnú vojnu. A opakovane pohrozil, že bude reagovať „nevyhnutnými opatreniami, ktoré ochránia zákonné práva a záujmy jeho spoločností“.