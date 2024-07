SaS vyzýva Ráža, aby riešil žalostný stav železničnej dopravy

„Každý jeden vlak mešká a to ešte máte šťastie, ak vôbec sedíte a víťazstvom je, ak tam funguje klimatizácia. Napriek tomu niektoré politické strany hovoria, že zrušenie vlakov zadarmo je pre nich červenou čiarou. Vlaky zadarmo sú populistický mýtus, pretože sa na ne skladáme všetci a výsledkom je absolútne nehospodárenie,“ uviedol Gröhling.

Napriek tomu, že do železníc idú milióny, je Slovensko podľa neho stále ďaleko za štandardom západnej Európy. Dodal, že štátna dotácia osobnej dopravy na železnicu sa pohybuje na úrovni 409 miliónov eur a priemerná dĺžka meškania vlakov naďalej stúpa. „Zaostávanie dokazuje aj najnovšia analýza Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Priemerná dĺžka meškania vlakov narástla za ostatné štyri roky na dvojnásobok,“ podotkol Viskupič.

Hlavnými dôvodmi sú podľa neho nedostatok moderných vozidiel a poruchovosť, ako aj veľmi zlý stav infraštruktúry. „Od roku 2019 po 31-% inflácii a tiež 31-% raste priemernej nominálnej mzdy sú tržby národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z vnútroštátnej dopravy stále pod úrovňou roka 2019, a to po koľajach jazdí viac vlakov,“ objasnil Viskupič s tým, že tržby pokrývajú len 20 % nákladov vlakovej dopravy, pričom toto percento každým rokom klesá.

Odhad výpadkov z predaja lístkov je podľa Viskupiča približne 30 až 35 miliónov eur ročne, pričom toto číslo mal potvrdiť aj samotný rezort dopravy. Taktiež upozornil na to, že od roku 2011 sa nezvyšovalo cestovné, pričom inflácia za toto obdobie narástla až na 40 %. „Ak by ZSSK valorizovala ceny o tú infláciu, za toto obdobie by boli ich príjmy vyššie o asi 150 miliónov eur,“ dodal.

„Chceme vyzvať ministra dopravy Jozefa Ráža, aby do konca septembra prišiel s uceleným koncepčným návrhom, ako zlepšiť železničnú prepravu na Slovensku a ako zabrániť tragédiám na koľajiskách. Ak to neurobí, pristúpime k ďalším krokom, ako sú interpelácie alebo zvolávanie výborov alebo ďalšie kroky, ktoré nám umožňuje náš mandát,“ uzavrel Gröhling.