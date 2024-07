Drevnatejú vám reďkovky? Takto mu dokážete zabrániť

Reďkovky nepôsobia ako zelenina, ktorá by bola náročná na pestovanie. Nielen vďaka tomu ich ľudia radi pestujú vo svojich záhradkách. Je to aj kvôli ich chuti. Reďkovky sú chutné, keď si ich hryziete len tak, ale skvele sa hodia do šalátov, na rôzne prílohy, ale viete ich spracovávať aj rôznymi inými spôsobmi.

To všetko vám ale dokáže prekaziť jeden neduh – ak vám reďkovky takpovediac zdrevnatejú, prípadne popraskajú. Strácajú tak svoju chuť aj štruktúru a namiesto chutnej zeleniny máte niečo, čo často rovno môžete vyhodiť do kompostu. Ako tomu zabrániť? Je to proces a musíte si dať pozor prakticky v každej fáze ich pestovania. Ale nebude to nič náročné, takže to zvládne každý záhradkár.

Kľúčové je už miesto, kde reďkovky pestujete

Ak chcete mať dobrú a chutnú úrodu reďkoviek, musíte na to myslieť už pri výbere miesta, kde ich budete pestovať. Na jar si vyžadujú slnko, takže by mali byť na slnečnom mieste, kde im ho doprajete naozaj dostatok. Ale v lete si zase naň musíte dať pozor a zabezpečiť aspoň nejaký tieň. Všetko tak závisí od toho, kedy reďkovky plánujete pestovať.

Foto: Irina Shatilova/Shutterstock.com

Pozor na hnojenie

Dobrý výsev je základom dobrej úrody. Musíte tak dbať na to, kedy a kde reďkovky vysievate. A to nielen z vyššie uvedeného pohľadu slnečného svetla, ale aj z pohľadu hnojenia. Reďkovky rozhodne nevysievajte krátko po vápnení dusíkatým vápnom. Dusíkaté vápno brzdí alebo úplne ruší klíčenie väčšiny semien. Taktiež reďkovky nevysievajte do čerstvo pohnojeného záhonu dusíkatým hnojivom. Reďkovky sú deformované príliš veľkým množstvom dusíka, takže by ste to s ním rozhodne nemali preháňať.

Škodcovia môžu napáchať poriadnu neplechu

Po zasiatí prikryte záhon netkanou textíliou, inak by škodcovia začali klásť vajíčka. Vyliahnuté larvy potom poškodia koreň a spôsobia aj horkosť reďkoviek, čo je teda vec, ktorú rozhodne nechcete. Rovnako budete musieť aj počas rastu reďkoviek bojovať proti škodcom, ako sú napríklad slimáky, na čo máte hneď niekoľko prírodných aj chemických možností.

Nezabudnite pravidelne polievať

Reďkovky potrebujú vodu a na postupný rast koreňov potrebujú stabilný prísun vlahy bez veľkých výkyvov. Ak reďkovka nemá dostatok vody, začne drevnatieť. Na druhej strane, ak po období sucha náhle dostane viac vlahy, koreň popraská a začne sa kaziť. Ak reďkovkám nedoprajete dostatok vody, zmenia aj chuť, čo tiež nechcete. Lepšie je polievať menej, ale zase často a pravidelne a to najmä v obdobiach, keď je sucho.

Foto: Natallia Ploskaya/Shutterstock.com

Reďkovky musíte zbierať priebežne

Reďkovky zdrevnatejú aj v prípade, že ich nepozbierate včas a necháte ich rásť príliš dlho. Drevnatenie reďkoviek navyše prebieha pomerne rýchlo, takže stačí, že ich nepozbierate včas a máte po chutnej úrode. Postupne zbierajte dorastajúce reďkovky a po vybratí z pôdy ich čo najskôr pripravte na jedenie, inak začnú rýchlo vädnúť. Preberanie navyše umožní ďalší rast ostatným reďkovkám, ktoré tak budú mať viac miesta. Krátke intervaly zabezpečia, že nikdy nebudete čakať na ďalšiu várku úrody.

Ale pozor, ak máte malé reďkovky, problém môže byť v tom, že ste ich zozbierali neskoro. Ak vôbec, budú zakrpatené a nebudú dobre rásť ani neskôr, keď ste im už urobili miesto. Musíte si tak ustriehnuť správny čas.