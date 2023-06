Ako sa zbaviť slimákov v záhrade: Dôležité je správne polievanie rastlín

Slimáky a slizniaky v záhrade dokážu napáchať množstvo škôd a ich výskyt v záhrade nepoteší žiadneho záhradkára. Existuje však spôsob, ako chrániť vašu zeleň pred týmito otravnými mäkkýšmi. Britská Kráľovská záhradnícka spoločnosť (RHS) poradila trik, ktorý slimákom ani neublíži. Je oveľa jednoduchší, ako by ste si mysleli, pretože podľa expertov všetko závisí od toho, ako zalievate svoje rastliny.

Odborníci vysvetlili, že najlepšie je polievať ráno, ak je to možné, pretože vtedy vychádza slnko a rastliny začnú využívať vodu. Nielenže je to skvelé pre vaše rastliny, ale znamená to aj to, že listy a povrch pôdy potom pravdepodobne zostanú dlhšie suché ako pri zalievaní večer, čo odradí škodcov, ako sú slimáky a slizniaky.

Čím viac vlhkosti je v prostredí, tým menej slizu musia slimáky vylučovať, preto sú radi vonku po dažďoch alebo keď sú rastliny čerstvo zaliate. Záhradkári by mali zvážiť aj spôsob zalievania svojich rastlín, ak chcú zabrániť výskytu škodcov. Slimáky si vyberajú rastliny bohaté na vlhkosť, ako sú napríklad paradajky. Preto je mimoriadne dôležité zamerať sa na zalievanie koreňov, a nie vrchnej časti, ktorá je pre ne cieľom.

Okrem toho sa väčšina slimákov živí v noci, čo je dôvod, prečo mnohí záhradníci vidia škody na záhradách ráno. Preto vodu lejte priamo ku koreňom a vyhýbajte sa listom. RHS uviedla:

"Rastliny môžu efektívne využívať vodu len prostredníctvom svojich koreňov, ktoré si ju berú z okolitej pôdy alebo kompostu. Voda sa teda musí dostať tam, kde je potrebná, na koniec koreňov, a nie na listy. Dôkladnejšie, ale menej časté zalievanie pomáha dostať vodu k hlbším končekom koreňov. Záhradu je najlepšie zalievať pred tým, ako naozaj nastane sucho, aby sa udržala rovnomerná vlhkosť pôdy a zabránilo sa jej neustálemu vysychaniu."

Ak však môžete rastliny zalievať len v noci, mali by ste zvážiť použitie prípravkov proti slimákom. Okrem toho môžete vyskúšať vo vonkajších priestoroch alebo v blízkosti zraniteľných rastlín pestovať aj bylinky, ako napríklad rozmarín. Slimáky neznášajú vôňu rastlín, ako je rozmarín a fenikel, takže ich možno použiť ako odstrašujúci prostriedok. Problémy so slimákmi pomôže môže spôsobovať aj prebytočná burina, ktorá je pre slimáky skvelým úkrytom.