Prečo sú piloti vždy dohladka oholení? Tento dôvod vás prekvapí

Ak patríte k pravidelným cestovateľom lietadlom, určite ste si na letisku už neraz všimli pilotov. Nie je to síce do očí bijúce, no nabudúce vás možno zaujme, že ani jeden z nich nemá hustú alebo dlhú bradu.

Nejde len o imidž. Letecké spoločnosti v skutočnosti majú dobrý dôvod na to, aby od pilotov vyžadovali určitý dress code.

Najväčšia britská aerolinka British Airways má pravidlo o bradách a účesoch uvedené aj vo svojich stanovách:

„Mužský účes má byť tradičný a vhodný pre profesionálne prostredie; vyholené alebo tvarované účesy a dlhé vlasy nie sú povolené. Ženy aj muži si môžu farbiť vlasy len prirodzenými farbami.“

Pokiaľ ide o brady, tie sa zakazujú kvôli bezpečnosti.

Prečo piloti nenosia bradu

Floridská letecká akadémia Wayman Aviation Academy pripomína, že pri lete je najdôležitejšia bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov, k čomu prospieva aj holenie tváre.

„V prípade núdze si piloti musia rýchlo a efektívne nasadiť kyslíkové masky. Ochlpenie tváre narúša tesnenie medzi maskou a tvárou, čo môže obmedziť prívod kyslíka. Vo vysokej výške s nízkou hladinou kyslíka to môže byť osudové. Dobré tesnenie rozhoduje medzi životom a smrťou, preto je pravidlo o holení nevyhnutným štandardom bezpečnostných protokolov leteckých spoločností.“

Na riziko nasadzovania masiek na neoholenú tvár upozorňuje aj bezpečnostná analýza z roku 1987, podľa ktorej „dochádza k poklesu účinnosti, keď sa pod tesniacim povrchom kyslíkových masiek personálu nachádza tvárové ochlpenie.“

Podľa odborníkov je navyše miera poklesu úmerná hustote ochlpenia, typu masky, typu pútok na maske a typu fyzickej aktivity, ktorú pilot vykonáva.