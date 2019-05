6 vecí, ktoré by vám letušky chceli povedať, ale nemôžu

Cestovanie je často stresujúce a vyčerpávajúce. Ak sa k tomu ešte pridá zlá nálada, pasažier často vybuchne priamo na letecký personál alebo prísediaceho v lietadle.

6 letušiek z 5 rôznych aerolínií sa podelilo o niekoľko vecí, ktoré by raz chceli povedať zákazníkom, no z bráni im v tom profesionalita. Z ich tvrdení vyplýva, že ich práca by bola oveľa ľahšia, keby si viac ľudí vstúpilo do svedomia.

1. Trocha trpezlivosti a vľúdnosti robí zázraky.

„Aj my chceme odletieť načas. Všetci ideme na rovnaké miesto. Všetci odlietame v ten istý čas,“ hovorí letuška americkej spoločnosti United Airlines, podľa ktorej dnes ľudia žijú v neustálom zhone. „Trocha trpezlivosti a vľúdnosti robí zázraky.“

2. Nekráčajte cez uličku bosí.

Ľudia často zabúdajú na to, aké špinavé sú lietadlá. Steward americkej línie PSA Airlines hovorí, že letušky síce upracú lietadlo pred každým letom, ale dôkladné čistenie sa vykonáva len raz za deň.

3. Doprajte im trochu voľna.

Letuška United Airlines by si želala, aby jej pasažieri počas letu dopriali trocha voľna. „Majte k nám súcit, pretože my ho k vám máme.“

4. Nevedia čítať myšlienky.

Letuška pracujúca pre Alaska Airlines zdôrazňuje, že nik z jej kolegov nevie čítať myšlienky. „Možno hneď nevieme, čo by ste si dali, alebo ako vás vhodne obslúžiť. Ľudia na to radi zabúdajú.“

5. Buďte zodpovední pri dodržiavaní časového plánu.

„Niekedy by som pasažierom rada povedala ‚Buďte za seba zodpovednejší!‘,“ hovorí letuška z American Airlines. „Vy ste ten, kto si tento let naplánoval. Ak máte 20 minút na prestup na ďalší let, správajte sa zodpovedne.“

6. Nepýtajte sa, či kvôli meškaniu pristanete neskôr.

„Nepýtajte sa ma, či lietadlo pristane neskôr kvôli meškaniu. Ja vám to neviem povedať,“ hovorí letuška z amerických aerolínií Piedmont Airlines.