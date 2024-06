Pri tragickej nehode vlaku a autobusu zrejme zlyhal ľudský faktor

Vlak podľa predbežných informácií išiel po koľaji, ktorá bola po predošlých výdatných dažďoch vylúčená z prevádzky. Okolnosti štvrtkovej (27. 6.) nehody sú aj naďalej predmetom vyšetrovania. Uviedli to v piatok na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Alexander Sako.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Novozámocká polícia začala trestné stíhanie v prípade zrážky vlaku s autobusom.

Polícia v Nových Zámkoch začala v prípade zrážky vlaku s autobusom trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom usmrtenie a ublíženia na zdraví. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Nehoda sa stala vo štvrtok (27. 6.) krátko po 17.00 h na železničnom priecestí na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch. Vyslané k nej boli všetky záchranné zložky. Z doposiaľ presne nezistených príčin vošiel vodič autobusu na železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak. Následne došlo k ich zrážke, pričom autobus rozdelilo na dve časti. Prvá časť zostala zakliesnená pod vlakom a druhú časť odhodilo vedľa koľajiska.

Pri dopravnej nehode utrpelo sedem osôb z autobusu zranenia nezlučiteľné so životom. Štyri osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Vo vlaku sa nikto nezranil. Na miesto ihneď smeroval aj tím posttraumatickej intervencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorý poskytoval krízovú intervenciu príbuzným obetí.