Riabkov: Ak Západ podcení odhodlanie Ruska, môže to mať tragické následky

Rusko je podľa Riabkova pripravené presadiť si svoje záujmy v akejkoľvek situácii. „Nechcem si ani predstaviť, že by sa toto podcenenie mohlo stať tragickým a osudným,“ uviedol s presvedčením, že Západ si „vybral“ konfrontáciu s jadrovou mocnosťou.

„Na to sa dá reagovať rôznymi spôsobmi - rétorickými aj praktickými. Máme prostriedky na to, aby sme Západu odovzdali signály v oblasti jadrového odstrašovania, a to aj v prípade, že naši protivníci nebudú ochotní viesť triezvy dialóg,“ povedal ruský diplomat.

Súčasne zdôraznil, že by sa nemalo podceňovať nebezpečenstvo, že Západ môže „urobiť chybu“, pričom Moskva sa jej podľa neho bude snažiť vyvarovať.

Šéf Kremľa Vladimir Putin nedávno zopakoval, že zvažuje prehodnotenie jadrovej doktríny Ruska. Súčasná stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v dvoch prípadoch – pri jadrovom útoku na Rusko alebo pri útoku konvenčnými zbraňami, ktorý by ohrozoval samotnú existenciu krajiny.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Putin viackrát pohrozil, že Moskva by mohla v prípade mimoriadnych okolností na svoju obranu použiť jadrové zbrane.

Rusko zároveň obviňuje západné krajiny, že tlačia svet do jadrovej konfrontácie, pretože poskytujú Ukrajine zbrane v hodnote miliárd dolárov a niektoré z nich sa používajú pri útokoch na ruskom území.

Rusko a Spojené štáty vlastnia spolu približne 90 percent všetkých nukleárnych zbraní na svete. Rusko podľa expertov disponuje najväčšími zásobami jadrových zbraní - má vyše 5500 jadrových hlavíc.