Jana Kirschner: Hudba je dobrým prostriedkom na komunikáciu súčasných tém

Novinku režiséra a scenáristu Jiřího Mádla, ktorý zavedie divákov do Československého rozhlasu v čase, keď sa v ňom odohráva tvrdý boj medzi novinármi a tajnými službami, čaká 1. júla špeciálne uvedenie na MFF Karlove Vary. Titulnú pieseň k dobovej dráme, nakrútenej podľa príbehu reálnych ľudí, spoločne nahrali Jana Kirschner a Juraj Benetin.

O text piesne, ktorá obsahuje aj pasáž „Kráčať s tými, čo idú s nami a aj s tými, čo idú proti nám“, sa postaral Matúš Vallo. Napísal ho spolu s Janou Kirschnerovou. Vo viacerých úrovniach má nepriamo nabádať na „zmierenie“. „Tento kúsok textu je úplne základným posolstvom celej pesničky. Pôvodne som tam mal 'baviť sa s tými, čo sú s nami, aj s tými, čo sú proti nám', a Janka to zmenila na 'kráčať s tými...', prepísala text do poetickejšej formy,“ komentoval úpravu Vallo. „Je veľmi dôležité, obzvlášť v týchto časoch, neuzatvárať sa do svojich bublín a pokúsiť sa rozprávať aj s ľuďmi, ktorí s nami možno nesúhlasia, alebo s ktorými nesúhlasíme my,“ myslí si autor.

„Juraj v našej spoločnej komunikácii nazval túto pieseň “zmierenie„ a ja mám z nej tiež ten istý pocit. Hudba je naozaj dobrým prostriedkom na komunikáciu súčasných tém a to aj pre tých, ktorí nejdú len v tom našom prúde, ale ktorí idú či už oproti alebo proti nám,“ hovorí Jana Kirschner. Dodáva, že umenie celkovo dokáže spojiť rozličné názory a ľudí, ktorí majú iné príbehy i iné životné výzvy. „Dokáže nás dať dokopy. Vidíme to na koncertoch a v súčasnosti je to naozaj dôležité,“ prízvukuje speváčka.

Film, ktorý vstúpi do slovenskej kinodistribúcie 1. augusta, sprevádza videoklip. Nakrúcali ho v Žiline. Okrem záberov z tamojšieho Mestského divadla sú v klipe použité aj zábery zo špionážneho thrilleru Vlny. „Žilina bola jediným miestom, kde sme sa vzhľadom na plný kalendár mohli spoločne s Jurajom stretnúť a nakrútiť videoklip. Ráno som sem cestovala z Prahy a po dokrútení klipu som sa presunula na koncert do Liptovského Mikuláša. Mali sme len pár hodín, ktoré sme využili na maximum,“ poznamenala Kirschner.

Videoklip