Výrobcovia nealko nápojov sú proti novej dani z cukru, ktorá zdaňuje iba sladené nápoje

Daň sa nevzťahuje na iné sladené potraviny, ako sú napríklad cukrovinky, čokoláda či niektoré alkoholické nápoje. V pondelok na to poukázala AVNM.

„Rešpektujeme, že vláda v rámci konsolidácie prijíma opatrenia, žiadame však, aby boli férové a nepostihovali len nealkoholické nápoje. Cukor či sladidlá konzumujú spotrebitelia v mnohých potravinách, ktorých sa nová daň nedotkne. Zároveň máme na trhu alkoholické nápoje s nulovou spotrebnou daňou, a tiež alkoholické nápoje s nižšou spotrebnou daňou, ako je navrhnutá daň zo sladených nápojov,“ uviedla výkonná riaditeľka AVNM Lucia Morvai.

Dodala, že alkoholické nápoje budú daňovo zvýhodnené oproti sladeným nealkoholickým nápojom, čo nie je pozitívny krok k podpore verejného zdravia. Celkový vplyv na verejné zdravie je podľa nej minimálny.

„Z pohľadu vplyvu dane zo sladených nápojov na zdravotné benefity, ako je pokles BMI, nadváhy či obezity, sú výsledky viac-menej zmiešané, čo dodatočne potvrdila aj analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR,“ spresnila Morvai.

Zároveň priblížila, že klesajúci trend v spotrebe sladených nápojov je viditeľný aj bez dodatočného zdanenia. Zdôraznila, že členovia AVNM ako prví zareagovali na výzvu EÚ z roku 2015, ktorá sa týkala postupného znižovania pridaného cukru. Od roku 2015 do roku 2022 znížili jej členovia obsah cukru v nápojoch na Slovensku v priemere o 16 %, čo výrazne prispelo k zníženiu množstva vypitých kalórií spotrebiteľmi.

Na úsilie výrobcov v oblasti znižovania množstva kalórií v nápojoch však nebude podľa Morvai nová daň prihliadať. „Zastávame názor, že ak by vláda chcela skutočne radikálne zakročiť voči nadmernému príjmu cukru, mala by hovoriť o dani pre všetky potraviny, ktoré obsahujú pridaný cukor či sladilo, získané peniaze investovať do programov prevencie a samozrejme v pravidelných intervaloch vyhodnocovať účinnosť prijatých opatrení,“ uzavrela.