Všimli ste si toto na jazyku? Pozor, súvisí to s kávou!

Pre mnohých je šálka kávy nevyhnutným predpokladom pre úspešný štart do nového dňa. Ako však podotkol lekár Anis Khalaf, niektorí z nás by sa jej mali vzdať, inak hrozí, že na to doplatíme zdravím.

Čo si všímať na jazyku?

Khalaf vo videu zverejnenom na TikToku vysvetlil, že ak chcete zistiť, či môžete piť kávu, alebo by ste s tým naopak mali prestať, je potrebné skontrolovať si jazyk.

„Malý test pred zrkadlom vám to prezradí. Ak máte na jazyku ryhy s hrubým žltým nánosom, bude lepšie, ak kávu prestanete piť.“

Lekár sa pritom odvoláva na tradičnú čínsku medicínu, podľa ktorej káva prispieva k „nerovnováhe v tele“, čo sa prejavuje aj nedokonalosťami na jazyku.

„Podľa tradičnej čínskej medicíny ide o nedostatok jinu s teplom a vlhkosťou, čo vlastne znamená nedostatok tekutín a chladu a prevahu tepla.“

Problémy s trávením

Na žltý povlak na jazyku sa bližšie pozrel aj britský lekár Lawrence Cunningham, ktorý pre portál Mirror vysvetlil, že k nerovnováhe v tele dochádza pri vyčerpaní výživných faktorov, čím dochádza k nepokoju, búšeniu srdca a iným nepríjemnostiam.

Káva môže skutočne prispieť k zhoršeniu týchto pocitov, no žltý povlak sa podľa Cunninghama oveľa častejšie spája s niečím iným.

„Zo skúsenosti viem, že hrubý žltý povlak na jazyku poukazuje skôr na nerovnováhu v tráviacej sústave, než špecifickú averziu voči káve.“

Povlak podľa Cunninghama vzniká aj pri zanedbaní ústnej hygieny, dehydratácii alebo prítomnosti baktérií a kvasiniek. Ani v tomto prípade neplatí, že káva je priamou príčinou, no skutočne môže prispieť k zhoršeniu príznakov.

Ak máte pocit, že vám pitie kávy škodí, všímajte si aj iné vedľajšie príznaky, ktoré to môžu potvrdzovať, ako je bolesť žalúdka a reflux.