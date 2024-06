Letiskový personál varuje: Toto si nikdy nedávajte na kufor, nevezmú vám ho do lietadla

Pri cestovaní lietadlom si mnohí ľudia zvyknú istým spôsobom označiť svoju batožinu, aby ju ľahšie spoznali medzi ostatnými kuframi a taškami na páse. Na kufre si viažu stužky, šatky, alebo si nechávajú staré nálepky.

Pracovník letiska však odhalil, že to môže byť zlý nápad a dokonca to môže mať za následok, že vaša batožina sa vôbec nedostane do lietadla. Zamestnanec Dublinského letiska pre RSVP Live povedal:

„Stuhy, ktoré si ľudia pripevňujú na kufre, aby ich ľahšie identifikovali, môžu spôsobiť problémy pri skenovaní batožiny v batožinovej hale. Ak sa batožina nedá automaticky naskenovať, môže skončiť pri ručnom spracovaní, čo môže znamenať, že sa vaša batožina nedostane na let. Z tašky odstráňte staré nálepky, môžu spôsobiť zmätok pri procese skenovania.“

Foto: Levent Konuk/Shutterstock.com

Marcipán môže cez skener pripomínať výbušninu

Dodal, že ľudia by nikdy nemali baliť marcipán, pretože môže mať rovnakú konzistenciu ako výbušniny. V dôsledku toho sa môže stať, že batožinu aj majiteľa zastavia pred vstupom do lietadla.

Okrem marcipánu existujú ešte iné predmety, ktoré sa neodporúčajú baliť do batožiny:

Aerosóly: Kým aerosólové spreje na lekárske alebo kozmetické účely sú bezpečné na prepravu, iné aerosóly (napríklad farba v spreji, osviežovač) nie sú povolené.

Kým aerosólové spreje na lekárske alebo kozmetické účely sú bezpečné na prepravu, iné aerosóly (napríklad farba v spreji, osviežovač) nie sú povolené. Lítiové batérie: Tieto batérie, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach, ako sú notebooky, smartfóny a fotoaparáty, sú v príručných batožinách zakázané kvôli riziku požiaru.

Tieto batérie, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach, ako sú notebooky, smartfóny a fotoaparáty, sú v príručných batožinách zakázané kvôli riziku požiaru. Stlačené plyny: Kyslíkové nádrže, bután, propán a iné stlačené alebo horľavé plyny sú zakázané v akejkoľvek batožine.

Kyslíkové nádrže, bután, propán a iné stlačené alebo horľavé plyny sú zakázané v akejkoľvek batožine. Žieravé chemikálie: Vyhnite sa nebezpečným materiálom, ako je chlór, silné kyseliny, odstraňovač náterov alebo čistič kanalizácie.

Vyhnite sa nebezpečným materiálom, ako je chlór, silné kyseliny, odstraňovač náterov alebo čistič kanalizácie. Liehoviny: Vysokopercentný alkohol sa zvyčajne nesmie prepravovať v príručnej batožine, ak nebol kúpený už na letisku.

Pred balením si nezabudnite overiť pokyny konkrétnej leteckej spoločnosti, od ktorej máte kúpené letenky.