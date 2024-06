Grossi upozornil na možné šírenie jadrových zbraní v spojitosti s Iránom

„Mnohé krajiny vyhlasujú, že si takisto zaobstarajú jadrové zbrane v prípade, ak tak urobí Irán,“ uviedol Grossi vo Viedni, kde sa v týchto dňoch koná stretnutie Rady guvernérov MAAE.

Pridávať do „kotla“ na Blízkom východe jadrové zbrane by podľa jeho slov nebol dobrý nápad. „Musíme sa s Iránom usilovať o to, aby sme tomu zabránili,“ povedal a žiadal v spojitosti s jadrovým programom tejto krajiny viac transparentnosti.

Irán tvrdí, že jadrové zbrane nemajú v jeho nukleárnej doktríne žiadne miesto. Viacerí predstavitelia tejto krajiny však v poslednom období uviedli, že by v tejto doktríne mohli nastať zmeny, píše DPA. Grossi opakovane uviedol, že Irán obohacuje urán na úroveň, ktorá je blízko úrovni potrebnej na výrobu jadrovej zbrane.

Británia, Francúzsko a Nemecko v pondelok predložili Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) rezolúciu, v ktorej kritizujú Irán. Dôvodom je nedostatočná spolupráca Teheránu s touto agentúrou.