WHO sa rozhodla predľžiť rokovania o pandemickej dohode

Získajú tak čas, aby prekonali rozdielne názory a potvrdili doteraz dosiahnuté výsledky, uviedla agentúra AFP.

Podľa tlačovej správy WHO delegáti v Ženeve prijali aj zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) – právne záväzného rámca pre reakciu na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia – s cieľom zaviesť pojem „pandemická núdzová situácia“.

Svetové zdravotnícke zhromaždenie - najvyšší rozhodovací orgán WHO -, ktoré sa zišlo pred týždňom v Ženeve, prijalo konkrétne záväzky, že rokovania o globálnej dohode o pandémiách ukončí najneskôr do roka, uvádza sa vo vyhlásení WHO.

Generálny riaditeľ WHo Tedros Adhanom Ghebreyesus privítal tieto rozhodnutia - podľa neho sú prejavom „túžby členských štátov chrániť svojich občanov a svet pred rizikom núdzových situácií v oblasti verejného zdravia a budúcich pandémií“.

WHO súhlasila so začatím rokovaní o pandemickej zmluve v roku 2021, keď sa pandémia choroby COVID-19 zmiernila. Cieľom bolo vypracovať dokument, ktorý by svetu pomohol v prípade akejkoľvek novej globálnej zdravotnej krízy.

Tri roky úsilia o dosiahnutie dohody sa však v apríli skončili neúspechom. Vyjednávania totiž narazili na viaceré prekážky, pričom mnohé rozvojové krajiny rozhnevalo, že bohaté štáty monopolizovali dostupné vakcíny proti covidu. Žiadali záruky, že každá nová dohoda zabezpečí spravodlivejšie poskytovanie liekov a zdieľanie výsledkov výskumu.

Tedros vyjadril presvedčenie, že zmena zdravotných pravidiel „podporí schopnosť krajín detegovať a reagovať na budúce ohniská nákazy a pandémie posilnením svojich národných kapacít“. Podľa Tedrosa prispeje aj ku koordinácii medzi partnerskými štátmi v oblasti dohľadu nad chorobami, zdieľania informácií a reakcie.

Dodal, že „rozhodnutie uzavrieť dohodu o pandémii v priebehu budúceho roka dokazuje, ako silne a naliehavo si to krajiny želajú“. Pripomenul, že v prípade ďalšej pandémie „nejde o to či, ale kedy vypukne“.