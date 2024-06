Prekvapivá aktivita pred spaním, ktorá vedie k nočným morám

Najhoršie, čo môžete pred spaním pociťovať, je stres a úzkosť. Tieto dve emócie totiž majú vplyv na kvalitu spánku, a okrem častejšieho prebúdzania zvyšujú riziko vzniku nočných môr.

K nárastu úrovne stresu a úzkosti pritom vedie aj aktivita, ktorej sa pred spaním venujú mnohí z nás – prezeranie sociálnych sietí. Upozorňuje na to prieskum z prostredia austrálskej Flindersovej univerzity, ktorý skúmal spánok a správanie 595 dospelých Iránčanov.

Účastníci v rámci výskumu vyplnili dotazník so 14 otázkami, ktorý mapoval frekvenciu a typ nočných môr počas ich spánku. Zameriaval sa pritom špecificky na tie nočné mory, ktoré ich prebúdzajú zo spánku.

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Najčastejšou témou nočných môr testovaných Iránčanov bola nemožnosť prihlásiť sa do svojho konta na sociálnych sieťach a prerušenie vzťahov s ďalšími používateľmi sociálnych sietí.

Vedci tvrdia, že nočné mory vznikajú ako následok stresu z udržiavania online kontaktov, šikany na internete, nenávistného správania vo virtuálnom svete alebo špehovania na internete. Zistenie sa týkalo rovnako všetkých vekových skupín a oboch pohlaví.

Vedci v štúdii vedenej profesorom psychológie Rezom Shabahangom pripomínajú, že stresujúce zážitky z online sveta prispievajú k zvýšenej miere úzkosti, nepokoju a slabšej kvalite spánku.

„Mnohí mladí ľudia sú digitálni domorodci, rodia sa do veku sociálnych sietí a nikdy nepoznali život, ktorý by nebol prepojený so sociálnymi sieťami. Pre mnohých ľudí je používanie sociálnych sietí súčasťou každodenného života, čo niekedy vedie k závislosti.“