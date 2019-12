Zlé sny majú svoj dôvod, takto vplývajú na váš reálny život

Aj keď sa nám občas snívajú desivé alebo nepríjemné sny, nový výskum naznačuje, že by mohli fungovať ako akási „nočná terapia“. Neurológovia zistili, že strach počas spánku nám následne pomáha zvládať strach v reálnom živote.

Vedci univerzity vo Švajčiarsku a Spojených štátoch skúmali, ako mozog reagoval na rôzne typy snov. Zistili, že zlé sny zlepšili účinnosť mozgu pri reakcii na desivé zážitky v bdelom stave.

Zistilo sa však, že skutočne desivé nočné mory majú negatívny vplyv. Neurovedci teraz navrhujú, aby sa sny používali ako forma liečby úzkostných porúch.

Sny vás pripravia na nebezpečenstvo v reálnom živote

Štúdia sa zamerala na to, či by zlé sny, ktoré sú desivé, no nie príliš traumatické, mohli mať pozitívny účel.

Vedci skúmali 18 ľudí prostredníctvom viac 250 elektród pripojených k hlave a ďalších 89 ľudí, ktorí si zapisovali sny do denníka. Vďaka týmto údajom chceli vedci zistiť, ako sa emócie zažívané počas snov spájali s pocitmi v stave bdelosti.

Zistenia publikované v časopise Human Brain Mapping ukázali, že zlé sny pomohli ľuďom „lepšie reagovať na desivé situácie“. Keď sa niekto zobudil po zlých snoch, oblasť mozgu, ktorá kontrolovala reakciu na strach bola následne účinnejšia.

To svedčí o tom, že zlé sny sú spôsobom, ako pripraviť ľudí na strach v reálnom živote. Vedci zistili, že čím častejšie sa ľuďom snívali zlé sny, tým vyššia bola úroveň aktivity v oblasti mozgu, ktorá riadi strach.

Príliš desivé sny však pozitívne účinky neprinášajú

Vedci tvrdia, že našli „veľmi silné spojenie medzi emóciami, ktoré pociťujeme zároveň v spánku a bdelosti”. Zlé sny sa ukázali ako istý spôsob simulácie desivých situácii alebo skúškou pred podobným zážitkom v bdelosti.

„Sny môžu byť považované za skutočný tréning pre naše budúce reakcie a môžu nás pripraviť na to, aby sme čelili nebezpečenstvám v reálnom živote,“ uviedol Lampros Perogamvros, výskumný pracovník v spánkovom laboratóriu na Ženevskej univerzite.

Existoval však limit, ako veľmi strašidelný sen mohol byť. Keď bola nočná mora príliš znepokojivá, výhody sa stratili a namiesto toho bola väčšia pravdepodobnosť narušenia spánku a „negatívneho vplyvu“, ktorý pokračoval aj po prebudení.

„Ak sa vo sne prekročí určitá hranica strachu, stráca svoju prospešnú úlohu ako emocionálny regulátor,“ dodal Perogamvros.