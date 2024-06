Netanjahu: V Gaze nebude trvalé prímerie, kým nebudú zničené spôsobilosti Hamasu

Netanjahu sa tak vyjadril po tom, ako v piatok prezident USA Joe Biden oznámil, že Izrael predložil palestínskemu militantnému hnutiu Hamas návrh na úplné prímerie v Pásme Gazy, ktoré zahŕňa stiahnutie izraelských vojsk a prepustenie rukojemníkov.

„Podmienky Izraela na ukončenie vojny sa nezmenili: zničenie vojenských a vládnych spôsobilostí Hamasu, oslobodenie všetkých rukojemníkov a zabezpečenie toho, aby Gaza už nepredstavovala hrozbu pre Izrael,“ povedal Netanjahu.

Izrael podľa jeho slov „bude naďalej trvať na splnení týchto podmienok pred zavedením trvalého prímeria“. „Predstava, že Izrael bude súhlasiť s trvalým prímerím skôr, ako budú splnené tieto podmienky, je nezmyselná,“ dodal.

Izraelský návrh má podľa Bidena tri fázy, zahŕňa celkové prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy, prepustenie rukojemníkov a návrat pozostatkov mŕtvych rukojemníkov. Plán by podľa amerického prezidenta umožnil zvýšenie humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy by každý deň prichádzalo 600 nákladných áut s pomocou.

Biden apeloval na Hamas, aby ponuku prijal. Zároveň vyzval izraelské vedenie, aby sa za dohodu postavilo aj napriek prípadnému tlaku. Zdôraznil, že túto príležitosť neslobodno premárniť, a vyslovil sa proti „nekonečnej vojne“.

Hnutie Hamas v piatok uviedlo, že Bidenom predstavený plán na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy „hodnotí pozitívne“.