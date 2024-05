Správa o atentáte na Fica je na titulkách mnohých svetových denníkov

Útoku na slovenského premiéra sa na titulných stranách venujú britské denníky The Guardian, The Times, The Daily Telegraph či The Financial Times, ktoré píšu, že Fico po atentáte bojuje o život.

V Spojených štátoch sa správa o atentáte na Fica objavila aj na titulných stranách prestížnych denníkov The New York Times a The Wall Street Journal, ktoré píšu, že premiér pri útoku utrpel ťažké zranenia. Spomedzi zámorských médií sa útoku venovali napríklad i kanadské noviny National Post.

O udalostiam na Slovensku informujú i nemecké denníky Die Welt, Bild či ekonomický denník Handelsbatt. V Rakúsku sa útok objavil na titulnej strane denníka Die Presse.

Útok na premiéra si všíma i francúzsky denník Le Figaro, pričom sa o ňom píše aj na titulkách novín v Španielsku, susednom Poľsku, Taliansku a v mnohých iných európskych krajinách.

Roberta Fica v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Premiér utrpel po niekoľkých strelných poraneniach vážnu polytraumu a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Páchateľom bol 71-ročný muž z Levíc. Hneď po útoku ho zadržali.

Vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) v Banskej Bystrici vo štvrtok ráno informoval, že stav slovenského premiéra je po operácii stabilizovaný, ale naďalej je vážny. Zástupkyňa nemocnice doplnila, že premiéra operovali päť hodín dva operačné tímy. Hospitalizovaný je na oddelení ARO.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal vo štvrtok v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom, ex offo. Inšpekcia tiež spustila kontrolu v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

Útok na premiéra odsúdili vrcholní predstavitelia Slovenska, politici naprieč politickým spektrom i mnohí svetoví predstavitelia.