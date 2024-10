Biden sa zúčastní na inaugurácii nového prezidenta

Povedala to v stredu novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karine Jeanová-Pierreová a prisľúbila pokojné odovzdanie moci, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.

„Tento prezident verí v mierové odovzdanie moci, a to je to, čo uvidíte. Nie je to o ňom. Ide o americký ľud. To je to, čo americký ľud potrebuje vidieť bez ohľadu na to, kto zvíťazí,“ vyhlásila hovorkyňa. „Určite sa na tom zúčastní,“ dodala s tým, že odchádzajúci prezidenti USA sa pravidelne zúčastňujú na inaugurácii svojich nástupcov.

Jeanová-Pierreová nepripomenula rozhodnutie republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa nezúčastniť sa na Bidenovej inaugurácii v januári 2021. Trump s manželkou Melaniou opustili Biely dom ešte pred inauguráciou a vynechali tak tradičné privítanie nových obyvateľov prezidentského sídla vo Washingtone, aj samotnú inauguráciu.

Na inauguračnej slávnosti sa zúčastnil Trumpov viceprezident Mike Pence a jeho manželka Karen. Niektorí Trumpovi priaznivci mu počas smrteľného útoku na Kapitol zo 6. januára 2021 hrozili obesením.

O novom šéfovi Bieleho domu sa rozhodne 5. novembra medzi Trumpom a demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou, súčasnou Bidenovou viceprezidentkou.

Voliči zároveň rozhodnú o novom zložení 435-člennej Snemovne reprezentantov a tretine 100-členného Senátu, v 11 štátoch a dvoch nezačlenených územiach (Americká Samoa a Portoriko) sa budú voliť guvernéri. Vo všetkých 50 štátoch Únie sa uskutočnia aj voľby poslancov miestnych parlamentov.