Reportérku TV Markíza surovo napadli počas natáčania reportáže

Reportérka a moderátorka televízie Markíza Kristína Kövešová skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami, ktoré utrpela počas natáčania reportáže. Ako informovala TV Markíza na svojej stránke, reportérku fyzicky napadli v Trnave, kde pripravovala príspevok o miestnom rodinnom gangu.

Osoby, ktoré ju napadli, boli predmetom jej dlhodobého sledovania a reportáží. Dňa 30. októbra 2024 zverejnila na Instagrame príspevok o napadnutí dvoch žien. Po kontakte s podozrivými osobami sa stala aj ona terčom útoku.

Kövešová z nemocnice uviedla, že sa už niekoľko týždňov venuje násiliu v Trnave, kde dochádza k útokom, vyhrážkam a veľmi surovým bitkám často na ženách a starších ľuďoch. Ľudia sa sťažovali, že majú strach o život.

„Išli sme na toto miesto, stalo sa to, že napadli aj mňa. Momentálne som v nemocnici ešte celá od krvi, so zlomeným nosom, otrasom mozgu a narazenou chrbticou,“ uviedla Kövešová pre tvnoviny.sk s tým, že sa nevzdáva a prípadu sa bude venovať aj naďalej, keď jej to zdravie dovolí.

„Potvrdzujeme, že naša redaktorka Kristína Kövešová bola počas natáčania reportáže v Trnave napadnutá osobami, ktorých aktivity v posledných dňoch intenzívne mapovala. Televízia Markíza zásadne odsudzuje násilie v akejkoľvek forme a s políciou, ktorá bola v čase incidentu na mieste prítomná, sme pripravení plne spolupracovať. Celú sériu reportáží, ktorá vyvrcholila týmto incidentom, odvysielame už v najbližších dňoch v relácii Reflex,“ uviedla TV Markíza v stanovisku.