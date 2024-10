Blinken: 8000 vojakov z KĽDR je už pripravených bojovať proti Ukrajine

Podľa USA sa v Rusku nachádza až 10.000 vojakov z KĽDR. „Zatiaľ sme nevideli nasadenie jednotiek (KĹDR) do bojov proti ukrajinským silám, avšak očakávame, že k tomu dôjde v najbližších dňoch,“ uviedol americký minister po rokovaniach s predstaviteľmi Južnej Kórey.

Rusko podľa Blinkena cvičí severokórejské jednotky v oblasti delostrelectva, bezpilotnom letectve a základných operáciách pechoty vrátane čistenia zákopov, čo poukazuje na to, že má v úmysle plne využiť tieto sily v operáciách na fronte.

V prípade, že sa severokórejské jednotky zapoja do boja, stanú sa „legitímnymi vojenskými cieľmi,“ tvrdí šéf diplomacie USA.

Blinken zároveň uviedol, že Čína by mala spolu s celým svetom naliehať a žiadať, aby KĽDR prestala so svojimi provokatívnymi akciami vrátane rozmiestnenia vojakov na Ukrajine.

DPA pripomína, že je to po prvýkrát za posledných 100 rokov, čo Rusko na svoje územie pozvalo zahraničné vojská. Naďalej zostáva nejasné, či budú severokórejskí vojaci nasadení do bojov na území Ukrajiny alebo v ruských oblastiach, do ktorých vpadli ukrajinské vojská, ako napríklad časti Kurskej oblasti.

Podľa diplomatov OSN je tiež možné, že severokórejskí vojaci budú nasadení za frontovou líniou, aby plnili napríklad logistické úlohy.

Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že severokórejskí vojaci v Rusku nosia ruské uniformy a majú falošnú identitu, aby zakryli svoj skutočný pôvod.

Ruský prezident Vladimir Putin nepopiera prítomnosť vojakov z KĽDR v Rusku a poukazuje na to, že Ukrajina tiež využíva vojenský personál z krajín NATO, píše DPA.