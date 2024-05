Z boja o europarlament odišla jedna kandidátka

Je ňou Gabriela Michaláková z kandidátnej listiny strany Slovenský patriot. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Kandidáti môžu odstúpiť najneskôr dva dni pred voľbami, teda do 6. júna. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) budú o mesiac, v sobotu 8. júna.

Kandidát sa môže vzdať alebo ho môže z listiny odvolať strana. Kandidátnu listinu môže vziať späť aj celá strana, respektíve koalícia. Musia tak urobiť najneskôr 6. júna do 7.00 h. Informácie o kandidátoch alebo stranách, ktorí odstúpili, budú zverejnené vo volebných miestnostiach. MV na svojom webe pripomína, že údaje o takýchto kandidátoch ostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Do EP kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok.