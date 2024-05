Video: Lietadlo Boeing sa pri pristávaní zrútilo na dráhu

Nákladné lietadlo Boeing 767 malo mimoriadne desivé pristávanie po tom, ako mu zlyhal predný podvozok. Lietadlo patriace americkej poštovej spoločnosti Fedex letelo v stredu ráno okolo 7.55 h z Paríža do Istanbulu.

Turecké ministerstvo dopravy a infraštruktúry uviedlo, že pilot "oznámil riadeniu letovej prevádzky (ATC) na istanbulskom letisku, že predný podvozok sa nemôže vysunúť".

Lietadlo pristálo až na druhý pokus tak, že sa zrútilo na dráhu. Dramatické záznamy z kamery zachytili moment, keď lietadlo narazilo do asfaltu a do vzduchu sa vzniesli iskry.

Nikto nebol zranený a posádka lietadlo bezpečne evakuovala, uviedol Abdulkadir Uraloglu, turecký minister dopravy a infraštruktúry. Dráha, na ktorej lietadlo pristálo, bola počas odstraňovania lietadla uzavretá, povedal.

