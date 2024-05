SaS: Politici by mali nenávistnú a extrémistickú politiku jasne odmietnuť

Deň víťazstva nad fašizmom znamenal porazenie nenávistnej ideológie, ktorá má na svedomí milióny nevinných životov. V súčasnosti čoraz viac vidíme, že ideológia fašizmu a nenávisť sa ani takmer po 80 rokoch z našej spoločnosti nevytratili. Tvrdí to opozičná SaS. Vyzýva politikov, aby nenávistnú a extrémistickú politiku jasne odmietli.

„Stále pretrvávajú nenávistné tendencie, ktoré často živia práve poprední politici. Zároveň v spoločnosti panuje odmietanie demokracie či túžba po totalitných režimoch,“ priblížil predseda SaS Branislav Gröhling.

Odmietnutie nenávistnej a extrémistickej politiky znamená podľa Gröhlinga napríklad nulovú spoluprácu s extrémistickými stranami, žiadne diskusie s hľadanými zločincami či odsúdenými neonacistami, ako aj jasnú komunikáciu, že demokraciu a slobodu sme si tvrdo vybojovali, a preto viac nebudeme s totalitou a extrémizmom „laškovať“.

Aj vďaka tomu, že Slovensko je dnes pevnou súčasťou Západu, Európskej únie a NATO, sú pre nás hrôzy vojny len vzdialenou spomienkou. Pripomenul to pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom predseda opozičného PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou.

„Dnes vzdávame úctu obetiam tej najstrašnejšej vojny a tragédie 20. storočia a zároveň hrdinom, ktorí bojovali proti fašizmu,“ vyhlásil s tým, že vojna bola po stáročia každodennou realitou našich predkov.

Podľa Šimečku sa treba mať na pozore, keď mier v Európe niekto ohrozuje. „Dnes je to Vladimir Putin so svojou agresívnou politikou a vojnou na Ukrajine. Práve spomienka na všetkých hrdinov, ktorí bojovali proti fašizmu, nám ukazuje, aké potrebné je Ukrajine pomôcť. Nebráni len svoje územie a životy ľudí, ale aj zjednotenú, slobodnú a mierovú Európu, do ktorej patríme aj my,“ uzavrel.