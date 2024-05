Vo veku 30 rokov zomrel dvojnásobný majster Európy Pieliešenko

Vo veku 30 rokov zomrel ukrajinský vzpierač a dvojnásobný majster Európy Olexandr Pieliešenko. Presnú príčinu jeho úmrtia nezverejnili, Ukrajinský olympijský výbor oznámil, že zomrel na fronte.

Pieliešenko získal zlato vo dvojboji kategórie do 85 kg na ME v roku 2016 v nórskom Förde i o rok neskôr v chorvátskom Splite. Na olympiáde v Riu de Janeiru skončil tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke. Následne však dostal druhýkrát v kariére trest za doping a mal zakázanú športovú činnosť až do roku 2026. Od roku 2022 bol členom ukrajinských ozbrojených síl. Podľa denníka The Guardian bol prvým ukrajinským olympionikom, ktorý zomrel vo vojne.

„Vojna si berie tých najlepších z nás. Toto je ťažká strata pre celú vzpieračskú komunitu na Ukrajine,“ cituje AP vyjadrenie trénera ukrajinskej reprezentácie Viktora Sloboďaňuka.