Slováci zdolali Francúzsko 4:2 a sú bližšie k štvrťfinále

Vo svojom piatom zápase na šampionáte si pripísali štvrtý triumf za sebou a v tabuľke im patrí tretie miesto, keď majú na konte jedenásť bodov. Útočník Libor Hudáček zaznamenal dva góly a pridal aj asistenciu.

Pavol Regenda nasmeroval tím za triumfom v zápase na konci prvej časti, keď dosiahol svoj prvý gól na turnaji. V druhej tretine zaznamenal dva góly Hudáček a mužstvo trénera Craiga Ramsayho odvtedy kontrolovalo hru. Sacha Treille síce znížil, ale v tretej Mário Grman potvrdil triumf. Francúzi už len znížili sedem sekúnd pred koncom duelu zásluhou Floriana Chakiachviliho

Slováci odohrajú svoj šiesty zápas na šampionáte už o 24 hodín neskôr proti Lotyšsku, Francúzsko bude hrať v pondelok o 16.20 so Švédskom.

Francúzsko – SLOVENSKO 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly: 36. Treille (T. Bozon, Auvitu), 60. Chakiachvili (Rech) – 20. Regenda (Grman, Cingel), 23. Hudáček (Nemec, Slafkovský), 30. Hudáček, 49. Grman (Tatar. Hudáček). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Fraňo (ČR) – Hofer (Nem.), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9109 divákov.

Francúzsko: Ylönen (41. Papillon) - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry - Dair, Bellemare, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Bruche, Boudon, Rech - Treille, Addamo, K. Bozon - Simonsen

SLOVENSKO: Hlavaj - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna

Francúzi boli v úvode lepší a Bertrand už po minúte mohol otvoriť skóre duelu. Postupne sa začali presadzovať v útoku aj Slováci, Cehlárikov teč však minul bránku a krátko na to Nemec trafil žrď. V dvoch presilových hrách bol nebezpečný len Slafkovský. Aj súper dostal potom dve početné výhody, zahral ich lepšie, ale bez úspechu. Veľkú obetavosť ukázal počas druhej Kelemen, ktorý zblokoval jednu zo striel. Slovenskí reprezentanti udreli štyri sekundy pred koncom prvej časti, Grmanovu strelu tečoval Regenda a puk prepadol za Ylönena.

Na začiatku druhej časti bol počej početnej výhody k zvýšeniu Tatar, ale francúzsky brankár dobre zapracoval hokejkou. Slováci dostali potom krátku presilovú hru 4 na 3, síce ju nevyužili, ale krátko po nej sa presadil Hudáček. Náskok mohol zvýšiť Fehérváry, dostal sa pred Ylönena, minul však bránku. Ešte väčšiu šancu mal Kudrna, no ani na dvakrát nedostal puk do siete. V polovici duel to však dokázal druhýkrát v stretnutí Hudáček, keď vystrelil spoza hráča. Slováci začal viac napádať a blízko ku gólu bol Cehlárik. Na druhej strane sa dvakrát vyznamenal Hlavaj, ktorý držal nulu. V 36. minúte znížil Treille, keď sa uvoľnil medzi kruhmi a využil nepozornosť slovenského brankára. Trojgólové vedenie mohol vrátiť mužstvu tretí útok, ale Pospíšil ešte prihrával Regendovi, čo vystihol Ylönen.

Pred začiatkom tretej časti nastala zmene v bránke Francúzska, Papillon nahradil Ylönena. Slováci kontrovali hru a nepúšťali súpera do väčších šancí. V 49. minúte vystrelil od modrej Grman, puk tečoval brániaci hráč - 4:1. O chvíľu neskôr Hrivík našiel Slafkovského, ale jeho strela išla tesne mimo brány. Blízko k zvýšeniu náskoku bol v závere Hrivík, no Papillon vyrazil jeho strelu. Výsledok šesť sekúnd pre sirénou upravil Chakiachvili.

ďalší program SR v B-skupine /časy sú v SELČ/:

nedeľa 19. mája: 20.20 SLOVENSKO – Lotyšsko

utorok 21. mája: 20.20 Švédsko – SLOVENSKO

tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 5 5 0 0 0 26:7 15*

2. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 12

3. SLOVENSKO 5 3 1 0 1 23:14 11

4. USA 5 3 0 1 1 21:12 10

-------------------------------------

5. Lotyšsko 5 1 2 0 2 13:21 7

6. Francúzsko 5 1 0 1 3 9:17 4

7. Kazachstan 5 1 0 0 4 8:20 3

-------------------------------------

8. Poľsko 6 0 0 1 5 10:26 1

*-istý postup do štvrťfinále

/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/