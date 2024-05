WWF Slovensko vyzýva poslancov, aby nehlasovali za zákon o odstrele šeliem

„Prerokovávaný návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o civilnej ochrane má podľa odborníkov z WWF Slovensko niekoľko vážnych nedostatkov a môže ohroziť populácie chránených šeliem. Aj preto bojujeme proti prijatiu navrhovaných zmien,“ povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Organizácia upozorňuje, že schválenie novely v aktuálnom znení by umožnilo zásahy do populácií chránených druhov pri nejasne stanovených podmienkach, ktoré môžu narušiť prírodnú rovnováhu. Taktiež by sa porušili medzinárodné záväzky a poškodilo prírodné bohatstvo na Slovensku.

„Situáciu s problémovými jedincami medveďa, ktoré ohrozujú zdravie alebo majetok ľudí, treba zodpovedne riešiť. Tým, že uľahčíme lov rysov či vlkov ju však nevyriešime. Právna úprava musí byť jasná, vyvážená a nemá vytvárať podmienky pre možnosť zneužitia na bezdôvodný zásah do populácií chránených druhov,“ vysvetlil právnik WWF Slovensko Pavol Žilinčík. Rys a vlk sa podľa organizácie podieľajú na znižovaní škôd v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ktoré spôsobujú premnožené jelene, daniele či diviaky. Novú úpravu však považuje za nejasnú, pretože umožní odstrel akýchkoľvek, nielen problémových jedincov.

Situáciu s medveďmi má riešiť vládna novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Návrh je v druhom čítaní, poslanci o ňom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. O novele rokoval v utorok parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Jeho podpredsedníčka Tamara Stohlová (PS) pre TASR potvrdila, že výbor prijal pozmeňujúci návrh, ktorým sa zužuje definícia veľkých šeliem len na medveďa hnedého. Zmeny musí ešte schváliť parlament. Stohlová túto zmenu víta, no návrh má podľa nej viacero chýb, ktoré treba ešte napraviť.