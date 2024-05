Žiga: Vstup SR do EÚ bol najdôležitejším rozhodnutím v moderných dejinách

Vstup Slovenskej republiky do EÚ bol najdôležitejším rozhodnutím v dejinách. Po 20 rokoch je jasné, že aj my sme EÚ a máme plnú zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Vyhlásil to poverený predseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD) na štvrtkovej medzinárodnej konferencii 20 rokov členstva Slovenska v EÚ - výzvy a príležitosti.

„Členstvo v EÚ je pre nás obrovským prínosom a úspešným príbehom. Je kľúčovou garanciou hospodárskej stability a je naším národno-štátnym záujmom, aby sme v tomto spoločenstve zotrvali,“ dodal Žiga s tým, že EÚ zároveň garantuje prosperitu slovenskej ekonomiky.

Podotkol, že Slovensko ako exportne orientovaná krajina dlhodobo ťaží z toho, že naším spoločenstvom sa otvoril obrovský trh Únie a tiež pracovný trh pre občanov. Vyzdvihol aj vstup do Schengenu či prijatie eura.

Pripomenul, že Únia si prešla viacerými krízami, pričom riešenia niektorých z nich boli pre časť slovenskej spoločnosti kontroverzné a poškodili myšlienku EÚ. O to väčšia výzva podľa neho stojí pred súčasnou politickou garnitúrou. „Európsku integráciu a politiku mieru musíme obhajovať a podporovať, lebo je jedinečná a nezastupiteľná,“ spresnil. Súčasne považuje za dôležité brániť národné záujmy SR, ktoré nemusia byť v súlade s politikou iných členských štátov.

Žiga zároveň podotkol, že ako svet, tak aj Únia sa zmenili. Zmena podľa jeho slov prináša viaceré otázky, na ktoré je potrebné si zodpovedať pre ďalšiu budúcnosť EÚ.