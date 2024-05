Robert Kaliňák podporuje diskusiu strán a potrebu zjednotenia

Diskusia na spoločnom stretnutí politických strán je podľa neho nevyhnutná. Uviedol to v reakcii na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho na stretnutie lídrov všetkých parlamentných strán.

Kaliňák už komunikoval aj s Čaputovou a Pellegrinim. „Určite je takáto diskusia nevyhnutná po tom, čo sa stalo,“ zdôraznil. „Asi to nebude možné úplne otočiť o 180 stupňov. Ale skúsme sa posunúť viac k tej vecnej diskusii,“ doplnil vicepremiér s tým, že vždy budeme mať odlišné názory, no tie nemôžu prerásť ani do násilia a na konci dňa ani do úkladných vrážd. „Áno, určite sme priaznivci toho, aby sme sa všetci zjednotili a spoločne povedali nenávisti nie,“ povedal.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyhlásil, že treba urobiť hrubú čiaru. „Poučme sa z toho, čo sa stalo včera a prestaňme s akoukoľvek nenávisťou. Ruka za nás, za všetkých, čo tu stojíme, je podaná,“ uviedol na tlačovej konferencii s členmi vlády. Víta gesto Čaputovej a Pellegriniho s pozvaním na spoločné stretnutie. „Za vládnu koalíciu, za všetkých, ktorí tu stojíme, myslím, že môžem povedať, že sme pripravení,“ dodal.