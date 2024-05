Poslanci odvolali Andreja Majerníka a Jána Mazáka z funkcií členov Súdnej rady SR

Za odvolanie Majerníka hlasovalo 78 zo 141 prítomných poslancov, proti bolo 63. Odvolanie Mazáka podporilo rovnako 78 zo 141 poslancov a proti bolo 63.

Návrh na odvolanie členov rady volených parlamentom podalo 79 poslancov koalície. Odôvodnili ho stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov. Opozícia i odvolávaní členovia to namietali.

KDH kritizuje odvolanie členov Súdnej rady

Odvolanie Andreja Majerníka a Jána Mazáka z funkcie členov Súdnej rady SR dokazuje, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a jeho vláde nejde o dôveryhodnosť súdnictva či zabezpečenie spravodlivosti, ale o dosadenie svojich ľudí do kľúčových pozícií v súdnictve. Vyhlásilo to opozičné KDH v reakcii na odvolanie členov rady v Národnej rade (NR) SR. Hnutie zároveň zdôraznilo, že nominácie do súdnej rady nesmú vzbudzovať pochybnosti, aby bola garantovaná nezávislosť a nestrannosť.

„Návrh na odvolanie týchto členov Súdnej rady neobsahoval žiadne relevantné dôvody,“ tvrdí KDH s tým, že súčasná vládna koalícia každým dňom preráža dno. Podotklo pritom, že zákony sa majú písať do zlého počasia, preto hnutie mrzí, že akákoľvek koalícia môže jednoduchou väčšinou zvoliť zástupcov Súdnej rady. Pripomenulo, že zmenu priniesla ešte bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), pričom ju kritizovala odborná verejnosť aj Európska komisia.