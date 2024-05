Vlachynský: Výstavba nemocnice v Ružinove sa javí reálnejšie

„Pôvodná lokalita výstavby na Rázsochách mala istú zotrvačnosť. Bolo to tam nakreslené, bolo to tam pripravené, ale hlasy o tom, že to možno nie je úplne ideálne miesto, zaznievali už dlhodobejšie a po postavení nemocnice na Boroch ešte zosilnili,“ skonštatoval.

Analytik zároveň pripustil, že zmena lokality môže priniesť zdržania. „Rázsochy sú však v tomto momente viac-menej mŕtve. Takže zdržania oproti čomu? Oproti úplne fiktívnemu časovému plánu?“ podotkol. Myslí si, že by nebolo správne pre ušetrenie pár rokov vybrať pri projekte, ktorý trvá tri dekády, lokalitu len zo zotrvačnosti. Oblasť Ružinova má podľa neho však aj viaceré nevýhody, najmä z pohľadu dopravy a pozemkov. „V tomto momente je však stále zmysluplné baviť sa o rôznych lokalitách, ako snažiť sa to ďalej tlačiť na Rázsochy, kde bol síce projekt nachystaný, ale ťažko postupoval dopredu,“ doplnil.

Vlachynský zároveň poukázal na to, že sa v tomto smere často zabúda na kontext celkovej reformy Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). V prípade, že vznikne nová nemocnica, treba podľa jeho slov vedieť, ako sa upraví sieť existujúcich zdravotníckych zariadení spadajúcich pod UNB. Upozornil na to, že pri diskusii o výstavbe novej budovy je potrebné riešiť aj otázky, čo bude so starými budovami. „Veľa pochybností jedným aj druhým smerom by pomohlo vyriešiť zverejnenie štúdie, ktorá bola vypracovaná,“ podotkol.

Za najväčší problém projektu považuje absenciu stáleho manažérskeho tímu. „V rámci lekárskej obce síce takmer všetci povedia, že by radi novú nemocnicu videli. No ona nemá svojho 'majiteľa', ktorý by jej naplno venoval, ale je skôr trochu ako nechcené dieťa, ktoré si politici prehadzujú,“ uzavrel.