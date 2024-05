Dolinková by mala čeliť odvolávaniu, opozícia odovzdala podpisy

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) by mala v Národnej rade (NR) SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá by sa mala podľa rokovacieho poriadku zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

Opozičné hnutia PS, KDH a Slovensko vidia na odvolanie ministerky viacero dôvodov. Argumentujú neriešením problémov zdravotníctva, ako kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier. Hovoria aj o ohrozovaní eurofondov či „netransparentnom“ rozhodnutí v súvislosti s výstavbou koncovej univerzitnej nemocnice, ktorá mala pôvodne stáť na bratislavských Rázsochách.

SaS zvolanie schôdze nepodporila. Argumentuje, že za niektoré problémy, pre ktoré chcú opoziční politici ministerku odvolávať, sú zodpovední aj niektorí z nich.

Ministerka začiatkom týždňa označila opozičnú iniciatívu za „úbohé politikárčenie“ a zúfalstvo poslancov Mareka Krajčího (Slovensko, KÚ, Za ľudí) a Oskara Dvořáka (PS). Svedčí o tom podľa nej aj odborný pohľad SaS. Podotkla, že nová koncová nemocnica Rázsochy je zlyhaním vlády Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora, pre ktoré poslanci Dvořák a Krajčí pracovali.