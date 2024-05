Premiér: Slovensko by malo prispievať k formovaniu spoločných európskych stanovísk

Za dôležitú Fico považuje otázku zahraničnej politiky aj ambicióznych plánov EÚ. „Slovenská republika chce byť súčasťou diskusií, či sme schopní rekonštruovať ambiciózne plány, ktoré sú postavené napríklad v oblasti životného prostredia, ale možno aj iné ciele, ktoré sme nastavili,“ skonštatoval.

Slovensko by sa podľa jeho slov malo zaujímať aj o to, ako sa EÚ bude stavať k extrémom v hodnotových otázkach, ale aj o to, ako chce reagovať na prejavy suverenity a samostatnosti individuálnych členských štátov. „Únia je predovšetkým o jednote v rozmanitosti, musíme túto rozmanitosť rešpektovať, v opačnom prípade ide Európa do veľmi komplikovaných období,“ doplnil.

V tejto súvislosti predseda vlády upozornil na potrebu zachovania práva veta členských štátov. Vďaka nemu sa podľa jeho slov rešpektujú určité prvky rozmanitosti, suverenity a samostatnosti. „Samozrejme, pri plnom rešpektovaní hodnôt a princípov EÚ ako takej,“ skonštatoval. Zdôraznil tiež potrebu mieru a rešpektu.

Slovensku členstvo v Európskej únii podľa premiéra mimoriadne pomohlo. V tejto súvislosti vyzdvihol konsenzus vtedajších koaličných aj opozičných politikov pri referende o vstupe SR do Únie. Poukázal na to, že aj v súčasnosti existuje konsenzus na zotrvaní v EÚ, no líšia sa pohľady na kvalitu nášho budúceho členstva.