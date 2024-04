PS, KDH a hnutie Slovensko zbierajú podpisy na odvolanie Zuzany Dolinkovej

Predstavitelia hnutí to uviedli na pondelkovej tlačovej konferencii. Na odchod ministerky vidia viacero dôvodov, najmä ohrozovanie eurofondov a "netransparentné" rozhodnutie v súvislosti s výstavbou koncovej univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách.

„Teraz nám sľubujú, že novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave postavia o 14 rokov v absolútne nevhodnej lokalite,“ podčiarkol Marek Krajčí (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) na margo rozhodnutia, že univerzitná nemocnica by mala napokon vyrásť v bratislavskom Ružinove. Upozornil, že v novej lokalite budú musieť nanovo vyriešiť otázky ako posudky či vysporiadanie pozemkov, pričom na Rázsochách už boli viaceré hotové.

Spolu s Petrom Stachurom (KDH) a Oskarom Dvořákom (PS) upozornili, že projektu v Ružinove chýba komplexnosť, centrum vzdelávania či vedecký park. Myslia si, že takáto nemocnica by mala byť aj miestom pre vzdelávanie medikov či výskum. Vyzdvihli potrebu komplexnej koncovej nemocnice, ktorá by riešila aj tie najťažšie stavy pacientov z celého Slovenska a ktorá by bola čo najskôr k dispozícii pacientom. Stachura poznamenal, že Rázsochy sú, navyše, veľký pozemok s potenciálom rozširovania nemocnice v budúcnosti.

Okrem toho hovoria o ohrození financií z plánu obnovy. „Počas pôsobenia ministerky Dolinkovej vo vedení rezortu zdravotníctva došlo k niekoľkým neodborným rozhodnutiam, očividnému nadŕžaniu voči súkromníkom pri zmene zaradenia kardiocentra Agel a nemocnice Bory do vyššej kategórie či známy dodatok k zmluve pre nemocnicu v Spišskej Novej Vsi,“ skonštatoval Stachura. „Súťaž na dotácie z plánu obnovy, kde ministerka zvýhodnila Pentu už dokonca vyšetruje aj európsky Úrad pre boj proti podvodom (OLAF),“ podotkol Dvořák.

Ministerka už koncom minulého týždňa avizovala, že celý projekt univerzitnej nemocnice v Bratislave chce predstaviť verejnosti po schválení vládou. Odmietla prekrúcanie faktov zo strany opozície. Stachura podotkol, že KDH pri kritike vychádza z už zverejnených dokumentov v Centrálnom registri zmlúv a keby šírili hoaxy, ministerka by ich podľa neho dávno vysvetlila.

Čo sa týka neúčasti SaS na tlačovej konferencii, pozvanie strana dostala. Zástupcovia hnutí uviedli, že práve liberáli by mali vysvetľovať svoj postoj a dôvody obhajoby ministerky.