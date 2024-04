Vyšetrovanie potvrdilo, že za útokom vo Vrběticiach stojí ruská tajná služba

Prvý sklad vo Vrběticiach vybuchol v októbri, druhý v decembri 2014. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group.

„NCOZ odviedla špičkovú prácu na veľmi zložitom prípade a ukázala, že dôstojníci ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU vykonali na našom území odporný útok, ktorý si vyžiadal životy dvoch nevinných českých občanov a spôsobil miliardové škody na majetku,“ uviedol riaditeľ BIS Michal Koudelka.

Podľa jeho slov je zásadné, že sa potvrdili informácie získané BIS v spolupráci s českou políciou.

„Rusko vykonalo na našom území akt štátneho terorizmu... Možno to nie je úplné prekvapenie, no je to dôkaz toho, že Rusko proti nám dlhodobo vedie hybridnú vojnu a nemyslí to s nami dobre,“ reagoval premiér ČR Petr Fiala vo videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti.

Český prezident Petr Pavel považuje za správne, že vinníka jednoznačne označila polícia. „Išlo o pripravenú akciu uskutočnenú vojakmi Ruskej federácie. Zavraždili pri nej dvoch českých občanov a spôsobili miliardové škody, ktoré budeme riešiť ešte desiatky rokov,“ dodal. Rusko tým podľa neho napadlo suverenitu Česka „najbrutálnejším spôsobom“ od invázie v roku 1968, napísal na sociálnej sieti X.

Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je preukázané, že za výbuchmi sú príslušníci ruskej spravodajskej služby GRU. Ich motívom podľa neho bolo zabrániť dodaniu zbraní a munície do oblastí, kde ruská armáda vykonávala svoje operácie. Vyšetrovanie bolo „extrémne náročné“, citoval ministra server iDNES.cz.

Podozriví sa podľa šéfa rezortu vnútra nachádzajú v Rusku a tamojšie orgány odmietajú vybaviť českú žiadosť o ich vydanie s tým, že by to mohlo poškodiť záujmy Ruska. Polícia podľa jeho slov vyčerpala všetky možnosti získať ďalšie dôkazy a informácie potrebné na začatie trestného konania, prípad preto odložila.