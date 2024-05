Fiala: Tešia nás správy zo Slovenska, že premiér Fico je už v stabilizovanom stave

Dodal, že on spôsob svojej práce neplánuje meniť a naďalej sa chce stretávať s ľuďmi. Aktuálna situácia je podľa neho príležitosťou, aby sa politici zamysleli nad svojimi výrokmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Radi počujeme správy zo Slovenska, že stav pána premiéra je stabilizovaný a už sa podarilo zvládnuť všetky operačné zákroky. Veríme, že sa jeho zdravotný stav bude naďalej zlepšovať, všetci mu to prajeme, a to si myslím, že je v tejto chvíli to najdôležitejšie,“ povedal Fiala.

Dodal, že on svojej ochranke dôveruje a neplánuje meniť spôsob práce. „Odborníci z ochrannej služby a ďalších bezpečnostných služieb robia dobre svoju prácu, sú to profesionáli, majú moju plnú dôveru. Ak dospejú k presvedčeniu, že je potrebné nejaké opatrenia urobiť, tak ich urobia alebo nám ich odporučia. Ja nebudem meniť svoje návyky ani spôsob svojej práce,“ reagoval na otázku, či sa teraz v ČR nejako zmení ochrana ústavných činiteľov.

Fiala je presvedčený, že politik má chodiť medzi ľudí a hovoriť s nimi. „Podľa mňa to patrí k politickej práci a nemienim na tom nič meniť. Nikto z nás, kto robíme túto formu verejnej služby, nemôže trpieť strachom a obavami, to by nešlo robiť,“ dodal.

Politici by sa teraz podľa neho mali zamyslieť nad svojimi výrokmi aj krokmi, ktoré robia. Každý, kto oslovuje verejnosť, má zodpovednosť za to, aká je spoločenská atmosféra, myslí si český premiér. Je podľa neho nutné pracovať na tom, aby sa upokojovala. Dodal, že demokracia má byť konfrontáciou len ideí a nemá otvárať priestor násiliu. Emócie je podľa neho potrebné krotiť.