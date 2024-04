Vláda žiadne zmeny v 2. dôchodkovom pilieri podľa Tomáša nepripravuje

V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Reagoval tak na tvrdenie predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga, podľa ktorého vláda zásah do 2. piliera plánuje.

„Nepripravuje sa žiadna legislatíva ani zníženie príspevkov do druhého piliera,“ povedal Tomáš. Pokiaľ by si štát tieto prostriedky chcel požičať napríklad na investície do výstavby diaľnic, muselo by to podľa neho byť s primeraným výnosom. Úvahy o podobnom scenári prezentované premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) označil Tomáš za legitímnu tému, ktorá sa tiahne naprieč viacerými vládami. Pripomenul, že podobne zvažovala bývalá vláda Igora Matoviča (vtedy OĽANO) využiť úspory v 2. pilieri na výstavbu nájomných bytov.

Gröhling okrem snahy o využitie úspor obyvateľov Slovenska na vládne výdavky vyčítal Tomášovi aj zníženie príspevku do 2. piliera na 4 %. „Reálne je to tak, že vy ako vláda chcete peniaze, ktoré si ľudia šetria na druhý dôchodok, dať do diaľnic,“ zdôraznil. „Vy ste mohli teraz zvýšiť príspevok v rámci druhého piliera, aby bol vyšší a vy ste ho znížili,“ dodal šéf liberálov. Tomáš oponoval, že podobné zmeny v 2. pilieri uskutočnila aj bývalá vláda s účasťou SaS, ktorá pozastavila plánované zvyšovanie príspevkov do druhého piliera.

Minister pripomenul, že druhý dôchodkový pilier na západ od Slovenska má iba Švédsko a viacero krajín ho zrušilo. Zároveň si uvedomuje, že je druhý pilier súčasťou ústavy a časté zmeny k jeho výkonnosti neprispievajú. Chcel by preto dosiahnuť dohodu na jeho budúcom nastavení naprieč politickým spektrom tak, aby sa do tohto dôchodkového fondu už nezasahovalo.

Politici sa venovali aj aktuálne vysokým cenám benzínu. Gröhling pripomenul videá, ktorými ešte pred parlamentnými voľbami súčasná koalícia vyzývala vtedajšiu vládu na riešenie vysokých cien pohonných látok. No aktuálne sa pri ešte vyšších cenách podľa neho týmto problémom nezaoberá. Podľa Tomáša ale vláda rokuje s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft a je pripravená zvážiť aj prehodnotenie výšky spotrebných daní na palivá.