Tomáš hovorí o spravodlivých 13. dôchodkoch, Majerskému chýba adresnosť

Uviedol to v nedeľu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Poslanec Národnej rady (NR) SR a šéf KDH Milan Majerský na to reagoval tým, že ľudia s nižšími dôchodkami by mali dostať viac.

„Keby sme chceli striktne dodržať línie 13. dôchodku, tak by sme potom opäť museli vyplatiť tým s vyššími dôchodkami viac, čo by nebolo spravodlivé. Preto dávame 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok,“ uviedol Tomáš.

KDH podľa Majerského podporilo 13. dôchodky, avšak je za adresnú pomoc. „Znamená to, že ten, čo má nízky dôchodok, aby mu bolo pridané viac. Máme 1,5 milióna dôchodcov a takmer 500.000 po zaplatení služieb spojených s bývaním ostane na deň 0,50 eura,“ priblížil.

Celkový výdavok na 13. dôchodky je 830 miliónov eur, no podľa Tomáša je už 300 miliónov rozpočtovaných pravidelne každý rok na malý 13. dôchodok. „Samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) skonštatovala že sa minimálne 100 miliónov eur vráti do rozpočtu naspäť cez DPH. takže výdavok navyše oproti predchádzajúcemu roku je na úrovni asi 400 miliónov eur,“ objasnil s tým, že konsolidácia bude na úrovni jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP). „Takže, nielenže vyplácame sociálne benefity, ale aj konsolidujeme,“ dodal.

Druhý pilier by mal mať silnejšie postavenie v Ústave

Čo sa týka druhého piliera, podľa šéfa rezortu by mala byť dosiahnutá celospoločenská dohoda na tom, že bude v ústave zakotvený ešte silnejšie. „Strana Hlas-SD by mala veľký problém, keby sa mali odvody opäť znižovať,“ podotkol s tým, že ak je už v ústave, mal by byť funkčný.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podľa Tomáša hovorí len o tom, či by sa úspory v druhom pilieri nedali využiť ako investície, a to tak, že by štát vydával dlhopisy. „Štát by si požičal peniaze a s primeraným výnosom by ich vrátil. Nevidím na tom nič zlé, nie je to branie peňazí,“ priblížil svoj postoj Tomáš.

Výhodnosť druhého piliera sa podľa Majerského znížila, pretože Fico doň podľa jeho slov už trikrát zasiahol. „S vydávaním štátnych dlhopisov KDH nemá problém, pokiaľ to bude pre občanov výhodné a dobrovoľné,“ uzavrel Majerský.