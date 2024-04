Takto svoju záhradu ochránite pred neskorými mrazmi

Pankrác, Servác, Bonifác – tri mená, ktoré sú často strašiakom v kalendári pre všetkých záhradkárov. Nie nadarmo ich označujeme ako troch zmrznutých. V kalendári tieto tri mená nasledujú po sebe síce až v máji, stále ale dokážu priniesť mráz, ktorý môže ohroziť vašu záhradu. A aj pohľad na predpoveď počasia nám hovorí, že mrazy ešte nepovedali posledné slovo. To pre vás znamená, že by ste sa mali vydať do záhrady a pripraviť ju na to, že nočné a ranné teploty ešte budú klesať k nule. Ako na to? Prezradíme vám niekoľko základných krokov:

Izolujte

Teraz nemyslíme nejaký izolačný materiál, ale bude vám stačiť mulč, ihličie alebo iný materiál. Dobre to poznáte napríklad pred príchodom zimy. Na ochranu rastlín rozprestrite čerstvú 2 až 4-centimetrovú mulčovaciu prikrývku. Na ochranu koreňového systému rastlín môžete použiť aj lístie alebo akýkoľvek iný druh organickej hmoty, napríklad noviny. Len nechajte okolo základne pol centimetra miesta, aby ste zabránili hnilobe.

Rastliny zabaľte

V prípade ruží by ste sa mali držať len izolácie mulčom či iným organickým materiálom, ale pri iných rastlinách sa nemusíte báť ich ani zabaliť. Základným spôsobom ochrany rastlín pred mrazom je samozrejme ich zakrytie dekou alebo prikrývkou na rastliny, ktorú môžete kúpiť v záhradníctvach a iných obchodoch. Tento materiál udržiava rastliny v teple. Prikrytie plodín sa oplatí, pretože niekedy je skorý mráz náhodný a po ňom nasleduje mnoho dní skvelého počasia. Vďaka takejto ochrane tak neprídete o svoju úrodu.

Pozrite sa po protimrazových sviečkach

V niektorých prípadoch si ochrana záhrady môže vyžadovať aj trochu väčšiu investíciu, ak napríklad máte sady, pestujete hrozno a podobne. Vtedy je pri neskorých mrazoch vhodné rastliny a hlavne ich púčiky chrániť protimrazovými sviečkami. Parafínová sviečka je schopná svojim plameňom zvýšiť teplotu v okolí stromov a účinne tak ochrániť práve pučiace stromy. Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu, ktorú uvádza, koľko sviečok potrebujete na danú plochu.

Preneste rastliny do tepla

Počas mrazov vonku nezabúdajte ani na črepníkové či závesné rastliny. S nimi je však situácia oveľa jednoduchšia a stačí, ak ich prenesiete niekam, kde je teplejšie. Teplo vášho domova im pomôže prekonať mrazivé dni a bohato stačí, ak ich budete dnu prenášať len na noc a cez deň ich zas vynesiete von.

Pozor na polievanie

Pri mrazoch si musíte dať pozor na to, kedy a ako polievate rastliny v záhrade. Ideálne je pozrieť si predpoveď počasia a vyhnúť sa polievaniu tesne pred príchodom mrazu. Ak už mrazy prišli, je najlepšie rastliny nepolievať, kým teplota nevystúpi vyššie. Ak už zalievať musíte, robte to skôr ráno, cez deň sa totiž oteplí a rastliny budú mať čas vyschnúť.

Pouvažujte nad skleníkom

Ak ste uvažovali o investícii do skleníka, možno je teraz ten správny čas na jeho plánovanie. Mnohé malé skleníky poskytujú dostatočnú ochranu pred chladným počasím a zároveň so sebou prinášajú aj ďalšie benefity pri pestovaní rôznych plodín.