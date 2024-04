Fínska lososová polievka lohikeitto chutí výborne a aj zahreje. Takto jednoducho si ju pripravíte

Každý národ má svoju typickú kuchyňu, ktorá vychádza hlavne z podmienok, ktoré tam vládnu. Nie je tak preto žiadnym prekvapením, že fínska kuchyňa je bohatá na ryby a tým pádom je aj považovaná za pomerne zdravú. Rovnako sú pre Fínsko typické aj polievky, ktoré musia byť sýte a v mrazivej zime musia vedieť zahriať. Tieto dva aspekty sa spájajú vo fínskej lososovej polievke s názvom lohikeitto. Tá je typická tým, že je chutná a jej príprava je jednoduchá. Navyše trvá len pár desiatok minút a každý si ju jednoducho dokáže pripraviť doma. Navyše vo Fínsku je polievka v jednej veci podobná nášmu gulášu, každá rodina si môže recept trochu obmeniť podľa toho, čo má rada. Takže sa nebojte experimentovať aj vy.

Foto: from my point of view/Shutterstock.com

Čo budete potrebovať na prípravu polievky lohikeitto?

2 lyžice masla

40 g póru

1 ks mrkvy

2 ks zemiakov

700 ml rybacieho alebo zeleninového vývaru

soľ

200 ml smotany na varenie

citrónovú šťavu

200 g filé z lososa bez kože (môže byť aj údený)

1 vetvičku kôpru

Príprava:

V hrnci rozohriatom na strednú teplotu rozpustite maslo a do rozpusteného masla pridajte na kúsky nakrájanú zeleninu (pór, mrkvu). Za občasného miešania restujte 5 minút.

Zemiaky nakrájajte na štvrtiny a pridajte ich k zelenine. Pridajte rybací alebo zeleninový vývar. Dochuťte soľou, korením, a kôprom. Priveďte do varu, potom prikryte pokrievkou a varte 15 - 18 minút alebo kým nie sú zemiaky uvarené a mäkké.

Filet z lososa nakrájajte na malé kúsky. Do polievky pridajte rybu, smotanu a trochu citrónovej šťavy a premiešajte. Varte ešte minútu (nezakryté), potom hrniec zložte zo sporáka, prikryte pokrievkou a nechajte 4 - 5 minút odstáť, aby sa losos uvaril. Lososovú polievku naložte na štyri taniere a posypte ju čerstvým kôprom.

Čo môžete zmeniť?

Foto: PRESSLAB/Shutterstock.com

Ako teda sami vidíte, príprava fínskej lososovej polievky je naozaj rýchla a jednoduchá. Veľa vecí si pri nej navyše môžete prispôsobiť. Nemáte radi kôpor? Nemusíte ho použiť, aj keď tak polievka stratí časť zo svojej typickej chuti. Nahraďte ho napríklad petržlenovou vňaťou. Ak kôpor máte radi, môžete dokonca namiesto masla použiť kôprový olej, ktorý ešte zvýrazní kôprovú chuť. Rovnako pri varení môžete použiť mlieko namiesto smotany, ale polievka bude menej krémová a viac vodnatá. Môžete použiť bobkové listy, cibuľu namiesto póru alebo aj jarnú cibuľku.

Nezabúdajte však na to, že polievku lohikeitto je najlepšie podávať čerstvú a teplú. K nej si môžete zobrať pár krajcov ražného chleba, ktorý si natriete maslom. Lohikeitto je príjemné a výdatné jedlo, ktoré vystihuje podstatu fínskej kuchyne, najmä jej spojenie s bohatými vodnými zdrojmi krajiny.