KDH víta zámer postaviť nemocnicu v Prešove, no Ministerstvo zdravotníctva na ňu stratí dosah

KDH však má obavu, či bude vojenská nemocnica poskytovať starostlivosť pre všetkých obyvateľov tak, ako to zabezpečuje prešovská nemocnica v súčasnosti. Vláde vytkli, že na nemocnicu nebude mať žiadny dosah Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Poslankyňa za KDH Andrea Turčanová upozornila, že nemocnica v Prešove je v zlom technickom stave a potrebuje dostatok finančných zdrojov. „Nemocnica je navyše aj jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. Budeme preto podrobne sledovať ďalšie kroky vlády a to, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre takmer pol milióna pacientov, ktorí ročne nemocnicu v Prešove využijú,“ uviedla na tlačovej konferencii.

KDH upozornilo, že cieľom novej nemocnice má byť zdravotná starostlivosť pre desať percent vojakov a zvyšných 90 percent bude pre všetkých pacientov. „Je to veľký nepomer a rezort zdravotníctva tak stratí dosah na koncovú nemocnicu v Prešovskom kraji,“ uviedol poslanec František Majerský (KDH).

Hnutie zároveň kritizuje, že o budúcnosti národnej nemocnice na bratislavských Rázsochách sa stále nerozhodlo, hoci tak mala ministerka Zuzana Dolinková (Hlas-SD) urobiť do konca marca. KDH vo februári vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj ministerku, aby zvolali okrúhly stôl so všetkými relevantnými politickými stranami a odborníkmi k výstavbe národnej koncovej univerzitnej nemocnice. „Doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď. Vyzerá to tak, že zdravotníctvo zjavne nie je prioritou tejto vlády,“ dodal poslanec Peter Stachura (KDH).

Prešovská nemocnica by mala k 1. júlu 2024 prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany. Vyplýva to zo zámeru na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana Prešov do systému vojenského zdravotníctva, ktorý v stredu schválila vláda. Zmena súvisí s projektom vybudovania nového moderného komplexu vojenskej nemocnice.