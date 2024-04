Nová výzva na obnovu domov: Nenávratný finančný príspevok dostanú tisíce Slovákov

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) pripraviť a vyhlásiť výzvu na čiastkovú obnovu rodinných domov - Obnov Dom Mini do 30. júna. Pilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR čiastočnú obnovu najmenej 3060 rodinných domov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

„Na čiastkovú obnovu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok, ktorý môže byť čiastočne vyplatený aj pred obnovou, pričom podporené budú opatrenia ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia obnoviteľných zdrojov energie a iné,“ priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Oprávnenými žiadateľmi budú podľa neho fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov. Tie budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi. Zvýši sa tak podľa envirorezortu dostupnosť obnovy aj pre domácnosti, ktorým finančná a sociálna situácia neumožňuje zapojiť sa do štandardných výziev Obnov dom. Rezort zároveň určí konkrétne obce a mestá, ktorých obyvatelia budú môcť o nenávratný finančný príspevok žiadať.

„Materiál sa predkladá v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v ktorom rozhodol, že SR sa dopustila porušenia smernice o kvalite okolitého ovzdušia, tým, že dlhodobo prekračovala limitnú hodnotu pre mikročastice PM10, vyjadrenú ako denný priemer, a neprijala dostatočné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj (Jelšava), zónu Košický kraj a aglomeráciu Košice (Veľká Ida),“ vysvetlilo MŽP.