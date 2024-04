Fiala pred návštevou Kongresu: Poviem, že Ukrajina bez podpory USA nemôže uspieť

Politikom z oboch táborov chce podľa svojich slov zdôrazniť, že pokračovanie americkej pomoci pre Ukrajinu je kľúčové, pretože bez nej Kyjev vo vojne s Ruskom nemôže zvíťaziť. Povedal to pred cestou do sídla Kongresu, informuje spravodajkyňa TASR.

„Všetkým sa budem snažiť tlmočiť našu pozíciu - aká je dôležitá spolupráca medzi Spojenými štátmi a Európou, ako je dôležité, aby sa Spojené štáty aktívne zúčastňovali na riešení bezpečnostných problémov vo svete. Aby podporovali Ukrajinu, ktorá statočne bojuje, ale bez pomoci Európy a Spojených štátov v tom boji nemôže uspieť,“ avizoval obsah rozhovorov s americkými kongresmanmi. Okrem iných sa stretne aj so šéfom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom.

Ešte predtým Fiala vystúpil v konzervatívnom think thanku Hudsonov inštitút, kde vysvetľoval podstatu českej iniciatívy na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu. Doteraz sa do nej podľa jeho slov zapojilo asi 20 krajín. „Vďaka nim môžeme teraz poskytnúť asi 500.000 kusov delostreleckej munície a ďalšie dodávky budú nasledovať. Neexistuje dôvod, prečo by sme nemohli doručiť ďalší milión počas nasledujúcich 12 mesiacov,“ povedal predseda českej vlády.

Zdôraznil, že táto iniciatíva nie je jednorazový projekt. „Naším cieľom je vytvoriť dlhodobý systém dodávok munície do ťažkých zbraní. Môže to priamo zmeniť situáciu na frontovej línii,“ vysvetlil Fiala a dodal, že to nemôže byť konečný cieľ. Je podľa neho dôležité, aby západné krajiny mali opäť dostatočné kapacity v obrannom priemysle. „Verím, že naša iniciatíva vyplní medzeru v dodávkach aspoň dovtedy, kým Európa nebude schopná produkovať dostatok munície,“ doplnil.

Český premiér je na dvojdňovej pracovnej návšteve v Spojených štátoch. V pondelok ho v Bielom dome prijal americký prezident Joe Biden. Fiala tiež navštívil centrálu americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Pozvanie do Bieleho domu vníma ako dôkaz vynikajúcich česko-amerických vzťahov.