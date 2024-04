Video: Dramatický zásah polície. Na poslednú chvíľu zachránili život

Pražská polícia zasahovala v nedeľu 7. apríla na ulici Papírníkova po tom, ako prijala oznámenie o kolapse muža v jednom z bytov paneláku a následnej zástave jeho krvného obehu.

Ako ďalej informuje polícia na svojej webovej stránke, na miesto okamžite vyslali hliadku, ktorá po príchode do bytu našla na pohovke bezvládne ležiaceho muža, ktorý nereagoval na žiadne podnety a nedýchal.

Policajti premiestnili telo muža na zem a okamžite začali s oživovaním. „Policajtka vykonávala resuscitáciu a druhý policajt zaisťoval dýchacie cesty pacienta. Tretí policajt mužovi rozstrihol tričko, rozbalil defibrilátor a priložil na jeho hrudník elektródy,“ informuje polícia.

Prístroj samostatne vyhodnotil použitie jedného výboja a nutnosť pokračovať v nepriamej masáži srdca. Polícia preto pokračovala v resuscitácii až do príchodu záchranárov.

„Po obnovení životných funkcií a ošetrení lekárom ho policajti spolu so záchranármi zniesli na transportnej plachte do vozidla sanitky a následne previezli do nemocnice,“ dodáva polícia, ktorá na sociálnej sieti Facebook zverejnila video zachytávajúce priebeh tohto dramatického zásahu.